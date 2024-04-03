Весела головоломка до Великодня — знайдіть цуценя серед кроликів за 10 секунд

Оптична головоломка, де потрібно знайти цуценя. Фото ілюстративне: Lords and Labradors

Різні загадки допомагають людині переключити свою увагу і змусити мозок працювати в інший бік, а ще розвивають інтелектуальні здібності. Якщо вам цікаво перевірити, на що ви здатні, радимо виришити одну нелегку, але дуже цікаву головоломку.

Головоломку представила британська компанія Lords and Labradors.

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Оптична головоломка — знайдіть цуценя серед кроликів за десять секунд

Перед вами різнокольоровий малюнок, на якому зображена велика кількість милих маленьких кроликів. На картинці всі вони займаються різними справами — хтось пустує, дехто їсть моркву, а деякі тваринки хитро ховаються за деревами і кущами.

Але серед них є маленьке цуценя, якого вам, власне, і потрібно знайти в цій головоломці. Проте, будьте уважними, адже песик такого ж кольору, як і всі кролики, через що його знайти вдасться лише найбільш спостережливим людям.

Якщо ви погоджуєтеся на цей непростий виклик, адже вважаєте себе справжнім сміливцем, рекомендуємо зробити декілька важливих речей. По-перше, приберіть все, що може відволікати вашу увагу, а по-друге, відкладіть справи і протріть очі, щоб краще бачити картинку. І не забудьте встановити таймер на десять секунд. Отже, бажаємо успіхів!

Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: Lords and Labradors

Що ж, якщо ви впоралися з цим завданням, ми вас вітаємо, адже ви заслужили на статус найуважнішої людини. Але якщо вам не вдалося знайти маленького песика, не засмучуйтеся і спробуйте ще. Також ви можете подивитися, де ж він насправді.

Правильна відповідь — де заховалося цуценя

Якщо ви подивитеся на маленькі кущі в лівій частині малюнку, то ви побачите, що за ними і сховалося маленьке цуценя білого кольору.

Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: Lords and Labradors

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