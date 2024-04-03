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Великодня загадка для унікумів — знайдіть цуценя за 10 секунд

3 квітня 2024 05:28
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Весела головоломка до Великодня — знайдіть цуценя серед кроликів за 10 секунд
Оптична головоломка, де потрібно знайти цуценя. Фото ілюстративне: Lords and Labradors
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Різні загадки допомагають людині переключити свою увагу і змусити мозок працювати в інший бік, а ще розвивають інтелектуальні здібності. Якщо вам цікаво перевірити, на що ви здатні, радимо виришити одну нелегку, але дуже цікаву головоломку.

Головоломку представила британська компанія Lords and Labradors.

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Оптична головоломка — знайдіть цуценя серед кроликів за десять секунд

Перед вами різнокольоровий малюнок, на якому зображена велика кількість милих маленьких кроликів. На картинці всі вони займаються різними справами — хтось пустує, дехто їсть моркву, а деякі тваринки хитро ховаються за деревами і кущами.

Але серед них є маленьке цуценя, якого вам, власне, і потрібно знайти в цій головоломці. Проте, будьте уважними, адже песик такого ж кольору, як і всі кролики, через що його знайти вдасться лише найбільш спостережливим людям.

Якщо ви погоджуєтеся на цей непростий виклик, адже вважаєте себе справжнім сміливцем, рекомендуємо зробити декілька важливих речей. По-перше, приберіть все, що може відволікати вашу увагу, а по-друге, відкладіть справи і протріть очі, щоб краще бачити картинку. І не забудьте встановити таймер на десять секунд. Отже, бажаємо успіхів!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: Lords and Labradors

Що ж, якщо ви впоралися з цим завданням, ми вас вітаємо, адже ви заслужили на статус найуважнішої людини. Але якщо вам не вдалося знайти маленького песика, не засмучуйтеся і спробуйте ще. Також ви можете подивитися, де ж він насправді.

Правильна відповідь — де заховалося цуценя

Якщо ви подивитеся на маленькі кущі в лівій частині малюнку, то ви побачите, що за ними і сховалося маленьке цуценя білого кольору. 

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: Lords and Labradors

Нагадаємо, ми писали про цікаву оптичну головоломку, де потрібно знайти відмінності. 

Раніше ми розповідали про непросту оптичну ілюзію, де потрібно помітити велику тварину на малюнку. 

Також ми повідомляли про важку оптичну головоломку, в якій потрібно знайти метелика.

оптична ілюзія
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тест на уважність
загадки

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