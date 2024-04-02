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Лише геній знайде за 12 секунд лимон в цій веселій тропічній головоломці

2 квітня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише геній знайде лимон в цій веселій тропічній головоломці
Шукаємо лимон. Малюнок: jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Пара мандрівників пливе на човні тропічною річкою. Ви можете бути людиною з ідеальною увагою та гострим розумом, якщо розгадаєте цю оптичну ілюзію.

Завдання запропонував The Sun.

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Лише геній знайде за 12 секунд лимон в цій веселій тропічній головоломці - фото 1

Кожен може побачити бджолу, що літає над парою, але чи зможете ви розгледіти захований лимон на малюнку?

Є лише 12 секунд, щоб розгадати загадку та стати переможцем.

Як оптичні ілюзії та головоломки можуть допомогти

  • Когнітивна стимуляція. Заняття головоломками сприяють розумовій спритності та гнучкості.
  • Навички розв'язання проблем. Регулярні заняття розвивають аналітичне мислення.
  • Покращення пам'яті. Ці завдання можуть сприяти покращенню роботи пам'яті.
  • Креативність. Головоломки заохочують мислити нестандартно, сприяють розвитку креативності та інноваційних процесів мислення.
  • Зосередженість та увага. Робота над оптичними ілюзіями та головоломками вимагає концентрації.
  • Зняття стресу. Головоломка може діяти як форма релаксації.

Вже знайшли лимон?

Правильна відповідь

Лише геній знайде за 12 секунд лимон в цій веселій тропічній головоломці - фото 2

Раніше ми пропонували знайти пончик на картинці з багатьма дрібними деталями та кролика серед сотні котів за 10 секунд.

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інтелект
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головоломка

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