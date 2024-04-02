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Только гений найдет за 12 секунд лимон в этой веселой тропической головоломке

2 апреля 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только гений найдет лимон в этой веселой тропической головоломке
Ищем лимон. Рисунок: jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Пара путешественников плывет на лодке по тропической реке. Вы можете быть человеком с идеальным вниманием и острым умом, разгадав эту оптическую иллюзию.

Задание предложил The Sun.

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Только гений найдет за 12 секунд лимон в этой веселой тропической головоломке - фото 1

Каждый может увидеть пчелу, летающую над парой, но сможете ли вы разглядеть спрятанный лимон на рисунке?

Есть всего 12 секунд, чтобы разгадать загадку и стать победителем.

Как оптические иллюзии и головоломки могут помочь

  • Когнитивная стимуляция. Занятия головоломками способствуют умственной ловкости и гибкости.
  • Навыки решения проблем. Регулярные занятия развивают аналитическое мышление.
  • Улучшение памяти. Эти задачи могут способствовать улучшению работы памяти.
  • Креативность. Головоломки поощряют мыслить нестандартно, способствуют развитию креативности и инновационных процессов мышления.
  • Сосредоточенность и внимание. Работа над оптическими иллюзиями и головоломками требует концентрации.
  • Снятие стресса. Головоломка может действовать как форма релаксации.

Уже нашли лимон?

Правильный ответ

Только гений найдет за 12 секунд лимон в этой веселой тропической головоломке - фото 2

Ранее мы предлагали найти пончик на картинке со многими мелкими деталями и кролика среди сотни кошек за 10 секунд.

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