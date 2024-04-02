Оптическая головоломка: только гений найдет лимон в этой веселой тропической головоломке

Ищем лимон. Рисунок: jagranjosh

Пара путешественников плывет на лодке по тропической реке. Вы можете быть человеком с идеальным вниманием и острым умом, разгадав эту оптическую иллюзию.

Задание предложил The Sun.

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Оптическая головоломка "Лимон"

Каждый может увидеть пчелу, летающую над парой, но сможете ли вы разглядеть спрятанный лимон на рисунке?

Есть всего 12 секунд, чтобы разгадать загадку и стать победителем.

Как оптические иллюзии и головоломки могут помочь

Когнитивная стимуляция. Занятия головоломками способствуют умственной ловкости и гибкости.

Занятия головоломками способствуют умственной ловкости и гибкости. Навыки решения проблем. Регулярные занятия развивают аналитическое мышление.

Регулярные занятия развивают аналитическое мышление. Улучшение памяти. Эти задачи могут способствовать улучшению работы памяти.

Эти задачи могут способствовать улучшению работы памяти. Креативность. Головоломки поощряют мыслить нестандартно, способствуют развитию креативности и инновационных процессов мышления.

Головоломки поощряют мыслить нестандартно, способствуют развитию креативности и инновационных процессов мышления. Сосредоточенность и внимание. Работа над оптическими иллюзиями и головоломками требует концентрации.

Работа над оптическими иллюзиями и головоломками требует концентрации. Снятие стресса. Головоломка может действовать как форма релаксации.

Уже нашли лимон?

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти пончик на картинке со многими мелкими деталями и кролика среди сотни кошек за 10 секунд.