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Спортсмены прячут плюшевого медвежонка — найдите его в этой веселой головоломке

29 марта 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: найдите за 12 секунд, куда спортсмены спрятали мишку
Ищем игрушку. Рисунок: Bright Side
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Очень запутанная головоломка — непонятно, как группа спортсменов-бегунов умудряются в движении прятать плюшевого мишку. Но найти игрушку нужно за 12 секунд.

Задание предложила The Sun.

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Спортсмены прячут плюшевого медвежонка — найдите его в этой веселой головоломке - фото 1

Не хотим вас пугать, но 99% игроков сдаются, так и не найдя мишку.

Подобные головоломки целенаправленно разработаны, чтобы обмануть наше зрение, и могут использоваться как простые определители интеллекта.

Преимущества оптических иллюзий

  • Они не только развлекают, но и объясняют, как наш мозг интерпретирует визуальные данные.
  • Регулярно давая мозгу небольшую тренировку, вы улучшаете свою способность сосредотачиваться и замечать детали.
  • Люди, регулярно испытывающие себя с помощью оптических иллюзий и головоломок, значительно улучшают концентрацию и внимание.
  • Психологи из Университета Глазго выяснили, что рассматривание оптических иллюзий может улучшить зрение, позволяя видеть мелкий шрифт.

Уже нашли мишку?

Правильный ответ

Спортсмены прячут плюшевого медвежонка — найдите его в этой веселой головоломке - фото 2

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.

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