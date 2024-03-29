Оптическая головоломка: найдите за 12 секунд, куда спортсмены спрятали мишку

Ищем игрушку. Рисунок: Bright Side

Очень запутанная головоломка — непонятно, как группа спортсменов-бегунов умудряются в движении прятать плюшевого мишку. Но найти игрушку нужно за 12 секунд.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Мишка"

Не хотим вас пугать, но 99% игроков сдаются, так и не найдя мишку.

Подобные головоломки целенаправленно разработаны, чтобы обмануть наше зрение, и могут использоваться как простые определители интеллекта.

Преимущества оптических иллюзий

Они не только развлекают, но и объясняют, как наш мозг интерпретирует визуальные данные.

Регулярно давая мозгу небольшую тренировку, вы улучшаете свою способность сосредотачиваться и замечать детали.

Люди, регулярно испытывающие себя с помощью оптических иллюзий и головоломок, значительно улучшают концентрацию и внимание.

Психологи из Университета Глазго выяснили, что рассматривание оптических иллюзий может улучшить зрение, позволяя видеть мелкий шрифт.

Уже нашли мишку?

Правильный ответ

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.