Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Спортсмени ховають плюшеве ведмежатко — знайдіть його в цій веселій головоломці arrow

Спортсмени ховають плюшеве ведмежатко — знайдіть його в цій веселій головоломці

29 березня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: знайдіть за 12 секунд, куди спортсмени сховали ведмедика
Шукаємо іграшку. Малюнок: Bright Side
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Дуже заплутана головоломка — не зрозуміло, як група спортсменів-бігунів примудряються в русі ховати ведмедика. Але знайти іграшку потрібно щонайбільше за 12 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

Читайте також:

Оптична головоломка "Ведмедик"

Спортсмени ховають плюшеве ведмежатко — знайдіть його в цій веселій головоломці - фото 1

Не хочемо вас лякати, але 99% гравців здаються, так і не знайшовши ведмедика.

Подібні головоломки цілеспрямовано розроблені, щоб обдурити наш зір, і можуть бути використані як прості визначники інтелекту.

Переваги оптичних ілюзій

  • Вони не лише розважають, але й пояснюють, як наш мозок інтерпретує візуальні дані.
  • Регулярно даючи мозку невелике тренування, ви покращуєте свою здатність зосереджуватися і помічати деталі.
  • Люди, які регулярно випробовують себе за допомогою оптичних ілюзій та головоломок, значно покращують концентрацію та увагу.
  • Психологи з Університету Глазго з'ясували, що роздивляння оптичної ілюзії може покращити зір, дозволяючи бачити дрібний шрифт.

Вже знайшли ведмедика?

Правильна відповідь

Спортсмени ховають плюшеве ведмежатко — знайдіть його в цій веселій головоломці - фото 2

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

28 березня 2024

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ