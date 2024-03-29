Оптична головоломка: знайдіть за 12 секунд, куди спортсмени сховали ведмедика

Шукаємо іграшку. Малюнок: Bright Side

Дуже заплутана головоломка — не зрозуміло, як група спортсменів-бігунів примудряються в русі ховати ведмедика. Але знайти іграшку потрібно щонайбільше за 12 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Ведмедик"

Не хочемо вас лякати, але 99% гравців здаються, так і не знайшовши ведмедика.

Подібні головоломки цілеспрямовано розроблені, щоб обдурити наш зір, і можуть бути використані як прості визначники інтелекту.

Переваги оптичних ілюзій

Вони не лише розважають, але й пояснюють, як наш мозок інтерпретує візуальні дані.

Регулярно даючи мозку невелике тренування, ви покращуєте свою здатність зосереджуватися і помічати деталі.

Люди, які регулярно випробовують себе за допомогою оптичних ілюзій та головоломок, значно покращують концентрацію та увагу.

Психологи з Університету Глазго з'ясували, що роздивляння оптичної ілюзії може покращити зір, дозволяючи бачити дрібний шрифт.

Вже знайшли ведмедика?

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.