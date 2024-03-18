Оптична головоломка: лише 2% здатні швидко порахувати усі футбольні м'ячі

Порахуйте футбольні м'ячі. Малюнок: Betting.com

На малюнку представлено м'ячі та кулі, які використовуються для гри в боулінг, більярд, теніс, баскетбол, волейбол і футбол. Ви продемонструєте гострий зір, якщо порахуєте усі футбольні м'ячі за 20 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "М'ячі"

Ви повинні впоратися з цим завданням всього за 20 секунд, щоб довести, що ви справжній майстер головоломок.

На цьому насиченому зображенні є кілька відволікаючих яскравих об'єктів, які закривають футбольні м'ячі та роблять їх важкопомітними.

Вам знадобляться не лише гостре око та сильний розум, але й неабияка концентрація уваги.

Користь оптичних ілюзій та головоломок

Сприяють розумовій спритності та гнучкості.

Розвивають аналітичне мислення та вміння розв'язувати проблеми.

Можуть сприяти покращенню роботи пам'яті.

Заохочують мислити нестандартно, сприяють розвитку креативності та інноваційних процесів мислення.

Сприяють покращенню уваги.

Можуть діяти як форма релаксації та зняття стресу.

Не хвилюйтеся, якщо ви не змогли знайти усі футбольні м'ячі за вказаний час, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Після цього завдання пропонуємо розгадати ще дві оптичні ілюзії — тут і тут.