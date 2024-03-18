Оптическая головоломка: только 2% способны быстро сосчитать все футбольные мячи

Посчитайте футбольные мячи. Рисунок: Betting.com

На рисунке представлены шары и мячи, которые используются для игры в боулинг, бильярд, теннис, баскетбол, волейбол и футбол. Вы продемонстрируете острое зрение, если посчитаете все футбольные мячи за 20 секунд.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Мячи"

Вы должны справиться с этой задачей всего за 20 секунд, чтобы доказать, что вы настоящий мастер головоломок.

На этом насыщенном изображении несколько отвлекающих ярких объектов, которые закрывают футбольные мячи и делают их труднозаметными.

Вам понадобятся не только острый глаз и сильный ум, но и концентрация внимания.

Польза оптических иллюзий и головоломок

Способствуют умственной ловкости и гибкости.

Развивают аналитическое мышление и умение решать проблемы.

Могут способствовать улучшению работы памяти.

Поощряют мыслить нестандартно, способствуют развитию креативности и инновационных процессов мышления.

Содействуют улучшению внимания.

Могут действовать как форма релаксации и снятия стресса.

Не беспокойтесь, если вы не смогли найти все футбольные мячи за указанное время, мы покажем решение.

Правильный ответ

После этой задачи предлагаем разгадать еще две оптические иллюзии — здесь и здесь.