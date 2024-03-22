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Хитрого метелика за 7 секунд знайде лише справжній сміливець

22 березня 2024 05:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Непроста оптична ілюзія для інтелектуалів — знайдіть метелика на пташці за 7 секунд
Оптична головоломка, де потрібно знайти метелика. Фото ілюстративне: Times of India
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Велика кількість людей намагається підвищувати рівень своїх інтелектуальних здібностей, вирішуючи щодня різні загадки. Якщо вам теж хочеться потренувати свій мозок і дізнатися про власні розумові вміння, пропонуємо вам вирішити одну головоломку.

Головоломку представили на Times of India.

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Оптична головоломка — знайдіть метелика за сім секунд

Перед вами велика пташка неймовірної краси, яка має дивовижні кольори на своєму тілі. Вона стоїть на фоні різних рослин і ніби дивиться в камеру. На ній вам потрібно відшукати маленького метелика, який заховався від людських очей.

Але зробити вам це потрібно лише за сім секунд, щоб перевірити свої інтелектуальні здібності. Якщо ви вважаєте себе спостережливою людиною і думаєте, що здатні на все, пропонуємо вам перевірити це і прийняти виклик.

Однак, перш, ніж вирішити цю головоломку, рекомендуємо зробити декілька неважких, але досить важливих кроків. По-перше, киньте всі термінові справи, а по-друге, приберіть навколо себе речі, які можуть вас відволікати. Не забудьте встановити таймер на сім секунд і, за потреби, протерти очі. Що ж, бажаємо успіхів!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: Times of India

Отже, ви довели собі, що ви маєте високий рівень інтелекту, якщо ви знайшли прихованого метелика на пташці. Проте, якщо вам не вдалося вирішити цю загадку, не засмучуйтеся і спробуйте свої сили ще раз. Також можете подивитися на відповідь.

Правильна відповідь — де метелик

Якщо ви уважно подивитеся на картинку, а саме — на її ліву частину, то побачите там метелика. Його і справді дуже нелегко одразу побачити, адже він злився з пташкою. 

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: Times of India

Нагадаємо, ми писали про важку оптичну ілюзію, де потрібно відшукати цифру серед літер. 

Раніше ми розповідали про веселу оптичну головоломку, де потрібно знайти п’ять відмінностей. 

Також ми повідомляли про оптичну головоломку, в якій потрібно знайти лілію серед інших квітів.

оптична ілюзія
головоломка
тест на уважність
загадки

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