Непростая оптическая иллюзия для интеллектуалов — найдите бабочку на птичке за 7 секунд

Оптическая головоломка, где нужно найти бабочку. Фото иллюстративное: Times of India

Большое количество людей пытается повышать уровень своих интеллектуальных способностей, решая каждый день разные загадки. Если вам тоже хочется потренировать свой мозг и узнать собственные умственные умения, предлагаем вам решить одну головоломку.

Головоломку представили на Times of India.

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Оптическая головоломка — найдите бабочку за семь секунд

Перед вами большая птичка невероятной красоты, у которой есть удивительные цвета на своем теле. Она стоит на фоне разных растений и будто смотрит в камеру. На ней вам нужно отыскать маленькую бабочку, которая спряталась от человеческих глаз.

Но сделать вам это нужно всего за семь секунд, чтобы проверить свои интеллектуальные способности. Если вы считаете себя наблюдательным человеком и думаете, что способны на все, предлагаем вам проверить это и принять вызов.

Однако, прежде, чем решить эту головоломку, рекомендуем сделать несколько нетрудных, но достаточно важных шагов. Во-первых, бросьте все срочные дела, а во-вторых, уберите вокруг себя вещи, которые могут вас отвлекать. Не забудьте установить таймер на семь секунд и, при необходимости, протереть глаза. Что ж, желаем удачи!

Оптическая головоломка на внимательность. Фото иллюстративное: Times of India

Итак, вы доказали себе, что вы имеете высокий уровень интеллекта, если вы нашли спрятанную бабочку на птичке. Однако, если вам не удалось решить эту загадку, не огорчайтесь и попробуйте свои силы еще раз. Также можете посмотреть на ответ.

Правильный ответ — где бабочка

Если вы внимательно посмотрите на картинку, а именно — на ее левую часть, то увидите там бабочку. Ее действительно очень нелегко сразу увидеть, ведь она слилась с птичкой.

Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото иллюстративное: Times of India

Напомним, мы писали о тяжелой оптической иллюзии, где нужно найти цифру среди букв.

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