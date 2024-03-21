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Спробуйте знайти цифру "нуль" за 12 секунд попри запаморочення

21 березня 2024 05:28
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія для людей зі сталевими нервами — знайдіть цифру серед літер за 12 секунд
Оптична ілюзія, де потрібно знайти цифру "нуль". Фото ілюстративне: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Різні оптичні головоломки — це не тільки про розваги, а й про розвиток власних інтелектуальних здібностей і покращення гостроти зору. Сьогодні ми пропонуємо вам спробувати свої сили в одній загадці, де потрібно знайти приховану цифру на картинці з літерами.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптична головоломка — знайдіть цифру "нуль" серед групи літер за 12 секунд

Перед вами доволі непроста картинка, на якій ви можете побачити купу груп літер "О". Серед цих літер заховалася цифра "нуль", яку вам, власне, і потрібно відшукати на цьому малюнку. Проте зробити вам це потрібно лише за 12 секунд, інакше не вийде перевірити свої здібності.

Щоб швидше впоратися з цим завданням, радимо вам зробити декілька простих, але дуже важливих речей. По-перше, приберіть все зайве навколо, що може відволікати вашу увагу, а по-друге, відкладіть всі термінові справи, якщо ви ними займалися.

До того ж можете протерти свої очі, щоб краще бачити цю оптичну ілюзію. Але в жодному разі не забудьте встановити таймер на 12 секунд на будь-якому пристрої, який є під рукою. Що ж, якщо ви готові, радимо починати. Бажаємо успіхів!

Оптическая иллюзия на внимательность
Оптична ілюзія на уважність. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Отже, якщо ви змогли вирішити цю головоломку, це означає, що ви є дуже розумною і спостережливою людиною. Але якщо вам не вдалося знайти цифру серед групи літер, не падайте духом і спробуйте ще раз. Також можете подивитися на відповідь.

Правильна відповідь — де заховалася цифра "нуль"

Уважно подивіться на третій знизу рядок і на сьомий зліва стовпчик. Саме там і заховалася цифра "нуль" у кількості трьох штук. 

Правильный ответ на оптическую иллюзию
Правильна відповідь на оптичну ілюзію. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Нагадаємо, ми писали про візуальну оптичну ілюзію, де потрібно знайти дивного віслюка. 

Раніше ми розповідали про важку оптичну головоломку, в якій потрібно знайти мурашку серед метеликів. 

Також ми повідомляли про весільну головоломку, де потрібно знайти гребінець на малюнку.

оптична ілюзія
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тест на уважність
загадки

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