Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Лише один зі 100 здатен помітити величезний м'яч в сцені пікніка на галявинці arrow

Лише один зі 100 здатен помітити величезний м'яч в сцені пікніка на галявинці

20 березня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише один зі 100 здатен помітити величезний м'яч на видноті
Шукаємо м'яч. Фото: Gala Bingo
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На пікнік прийшло багато людей з ковдрами та складаними стільцями. У вас має бути зір яструба, якщо зможете знайти м'яч всього за сім секунд у цій оптичній ілюзії.

Завдання запропонувала The Sun.

Читайте також:

Оптична головоломка "М'яч на пікніку"

Лише один зі 100 здатен помітити величезний м'яч в сцені пікніка на галявинці - фото 1

На аерофотознімку парку видно багато людей на ковдрах, постелених на травичці. Всім відомо, що ковдра необхідна для літньої прогулянки на природі, але вам потрібен м'яч, щоб розважитись.

Чи зможете ви його знайти?

Знадобляться не лише гостре око та сильний розум, але й неабияка концентрація уваги. Адже якщо поспішатимете, то з більшою ймовірністю припуститеся помилки, тому не забудьте перевірити кожен квадратний сантиметр зображення.

Але все одно доведеться змагатися з часом, адже на виконання завдання дається сім секунд. З огляду на такий тиск, треба проявити кмітливість, якщо хочете мати хоч якийсь шанс на успіх.

Знайшли м'яч? Тоді перевірте свою відповідь з правильною.

Правильна відповідь

Лише один зі 100 здатен помітити величезний м'яч в сцені пікніка на галявинці - фото 2

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство