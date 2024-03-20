Оптична головоломка: лише один зі 100 здатен помітити величезний м'яч на видноті

Шукаємо м'яч. Фото: Gala Bingo

На пікнік прийшло багато людей з ковдрами та складаними стільцями. У вас має бути зір яструба, якщо зможете знайти м'яч всього за сім секунд у цій оптичній ілюзії.

Завдання запропонувала The Sun.

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На аерофотознімку парку видно багато людей на ковдрах, постелених на травичці. Всім відомо, що ковдра необхідна для літньої прогулянки на природі, але вам потрібен м'яч, щоб розважитись.

Чи зможете ви його знайти?

Знадобляться не лише гостре око та сильний розум, але й неабияка концентрація уваги. Адже якщо поспішатимете, то з більшою ймовірністю припуститеся помилки, тому не забудьте перевірити кожен квадратний сантиметр зображення.

Але все одно доведеться змагатися з часом, адже на виконання завдання дається сім секунд. З огляду на такий тиск, треба проявити кмітливість, якщо хочете мати хоч якийсь шанс на успіх.

Знайшли м'яч? Тоді перевірте свою відповідь з правильною.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.