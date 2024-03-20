Оптическая головоломка: только один из 100 способен заметить огромный мяч на виду

Ищем мяч. Фото: Gala Bingo

На пикник пришли много людей с одеялами и складными стульями. У вас должно быть зрение ястреба, если сможете найти мяч всего за семь секунд в этой оптической иллюзии.

Задание предложила The Sun.

Читайте также:

Оптическая головоломка "Мяч на пикнике"

На аэрофотосъемке парка видно много людей на одеялах, постеленных на травке. Всем известно, что одеяло необходимо для летней прогулки на природе, но вам нужен мяч, чтобы развлечься.

Сможете ли вы его найти?

Пригодятся не только острый глаз и сильный ум, но и концентрация внимания. Ведь если будете спешить, то с большей вероятностью допустите ошибку, поэтому не забудьте проверить каждый квадратный сантиметр изображения.

Но все равно придется тягаться со временем, ведь на выполнение задания дается семь секунд. Учитывая такое давление, нужно проявить смекалку, если хотите иметь хоть какой-то шанс на успех.

Нашли мяч? Тогда проверьте свой ответ с правильным.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.