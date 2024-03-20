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Лишь один из 100 способен заметить огромный мяч в сцене пикника на лужайке

20 марта 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только один из 100 способен заметить огромный мяч на виду
Ищем мяч. Фото: Gala Bingo
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На пикник пришли много людей с одеялами и складными стульями. У вас должно быть зрение ястреба, если сможете найти мяч всего за семь секунд в этой оптической иллюзии.

Задание предложила The Sun.

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Лишь один из 100 способен заметить огромный мяч в сцене пикника на лужайке - фото 1

На аэрофотосъемке парка видно много людей на одеялах, постеленных на травке. Всем известно, что одеяло необходимо для летней прогулки на природе, но вам нужен мяч, чтобы развлечься.

Сможете ли вы его найти?

Пригодятся не только острый глаз и сильный ум, но и концентрация внимания. Ведь если будете спешить, то с большей вероятностью допустите ошибку, поэтому не забудьте проверить каждый квадратный сантиметр изображения.

Но все равно придется тягаться со временем, ведь на выполнение задания дается семь секунд. Учитывая такое давление, нужно проявить смекалку, если хотите иметь хоть какой-то шанс на успех.

Нашли мяч? Тогда проверьте свой ответ с правильным.

Правильный ответ

Лишь один из 100 способен заметить огромный мяч в сцене пикника на лужайке - фото 2

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.

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