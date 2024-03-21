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Попробуйте найти цифру "ноль" за 12 секунд, несмотря на головокружение

21 марта 2024 05:28
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия для людей со стальными нервами — найдите цифру среди букв за 12 секунд
Оптическая иллюзия, где нужно найти цифру "ноль". Фото иллюстративное: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Различные оптические головоломки — это не только о развлечениях, но и о развитии собственных интеллектуальных способностей и улучшении остроты зрения. Сегодня мы предлагаем вам попробовать свои силы в одной загадке, где нужно найти спрятанную цифру на картинке с буквами.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптическая головоломка — найдите цифру "ноль" среди группы букв за 12 секунд

Перед вами довольно непростая картинка, на которой вы можете увидеть кучу групп букв "О". Среди этих букв спряталась цифра "ноль", которую вам, собственно, и нужно отыскать на этом рисунке. Однако, сделать вам это нужно всего за 12 секунд, иначе не получится проверить свои способности.

Чтобы быстрее справиться с этой задачей, рекомендуем вам сделать несколько простых, но очень важных вещей. Во-первых, уберите все лишнее вокруг, что может отвлекать ваше внимание, а во-вторых, отложите все срочные дела, если вы ими занимались.

К тому же можете протереть свои глаза, чтобы лучше видеть эту оптическую иллюзию. Но не забудьте установить таймер на 12 секунд на любом устройстве, которое находится под рукой. Что ж, если вы готовы, рекомендуем начинать. Желаем удачи!

Оптическая иллюзия на внимательность
Оптическая иллюзия на внимательность. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Итак, если вы смогли решить эту головоломку, это означает, что вы очень умный и наблюдательный человек. Но если вам не удалось найти цифру среди группы букв, не падайте духом и повторите попытку. Также можете посмотреть ответ.

Правильный ответ — где спряталась цифра "ноль"

Внимательно посмотрите на третью снизу строчку и на седьмой слева столбик. Именно там и спряталась цифра "ноль" в количестве трех штук.

Правильный ответ на оптическую иллюзию
Правильный ответ на оптическую иллюзию. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Напомним, мы писали о визуальной оптической иллюзии, где нужно найти странного осла.

Раньше мы рассказывали о тяжелой оптической головоломке, в которой нужно найти муравья среди бабочек.

Также мы сообщали о свадебной головоломке, где нужно найти расческу на рисунке.

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