Головоломка підвищеної складності — проходять тільки 2 з 10

На весільному фото зайвий предмет — знайди гребінець за 11 секунд
Постійне вирішення якихось головоломок не тільки розвиває інтелектуальні здібності, а ще й стимулює мозок. Пропонуємо вам відшукати гребінець на одній оптичній ілюзії, щоб довести собі, що ви є спостережливою людиною.
Головоломку представили на Jagranjosh.
Оптична головоломка — знайдіть гребінець за 11 секунд
Перед вами звичайна життєва картинка, на якій зображено весілля молодої пари. На малюнку ви можете побачити наречену і нареченого, а також інших людей і дітей. Всі вони стоять, судячи з зовнішнього вигляду будівлі, біля РАЦСу.
До того ж можна на фото побачити і фотографа, який фіксує цей важливий момент на свою камеру. Здавалося б, що такого може бути на такому малюнку, крім справжньої ідилії? Але ж ні, на цьому зображенні є дещо, що точно є зайвим.
У цій оптичній головоломці вам потрібно знайти гребінець, але лише за 11 секунд. Тільки так можна перевірити, чи вмієте ви помічати неочевидні речі і чи є ви спостережливою людиною. Тож, якщо ви готові до вирішення цієї загадки, пропонуємо вам зробити декілька простих, але важливих кроків.
По-перше, відкладіть все зайве, що може відволікати вашу увагу під час вирішення цієї головоломки. А по-друге, протріть очі і встановіть таймер на 11 секунд. Що ж, тепер ви точно готові, тому бажаємо вам успіхів, і нехай удача буде на вашому боці!
Отже, якщо вам вдалося вирішити цю головоломку, це означає, що ви заслужили на те, щоб називатися однією з найуважніших людей. Якщо ж ви не змогли знайти гребінець, але помітили, що часу вже немає, не засмучуйтеся і спробуйте ще раз. Або ж ви можете подивитися на відповідь.
Правильна відповідь — де гребінець
Якщо ви уважно подивитися на будівлю РАЦСу, то помітите, що на її фасаді і намальований гребінець, який одразу важко помітити через те, що він зливається з кольором будівлі.
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