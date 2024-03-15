Головоломка підвищеної складності — проходять тільки 2 з 10

Оптична головоломка, де потрібно знайти гребінець. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Постійне вирішення якихось головоломок не тільки розвиває інтелектуальні здібності, а ще й стимулює мозок. Пропонуємо вам відшукати гребінець на одній оптичній ілюзії, щоб довести собі, що ви є спостережливою людиною.

Головоломку представили на Jagranjosh.

Читайте також:

Оптична головоломка — знайдіть гребінець за 11 секунд

Перед вами звичайна життєва картинка, на якій зображено весілля молодої пари. На малюнку ви можете побачити наречену і нареченого, а також інших людей і дітей. Всі вони стоять, судячи з зовнішнього вигляду будівлі, біля РАЦСу.

До того ж можна на фото побачити і фотографа, який фіксує цей важливий момент на свою камеру. Здавалося б, що такого може бути на такому малюнку, крім справжньої ідилії? Але ж ні, на цьому зображенні є дещо, що точно є зайвим.

У цій оптичній головоломці вам потрібно знайти гребінець, але лише за 11 секунд. Тільки так можна перевірити, чи вмієте ви помічати неочевидні речі і чи є ви спостережливою людиною. Тож, якщо ви готові до вирішення цієї загадки, пропонуємо вам зробити декілька простих, але важливих кроків.

По-перше, відкладіть все зайве, що може відволікати вашу увагу під час вирішення цієї головоломки. А по-друге, протріть очі і встановіть таймер на 11 секунд. Що ж, тепер ви точно готові, тому бажаємо вам успіхів, і нехай удача буде на вашому боці!

Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Отже, якщо вам вдалося вирішити цю головоломку, це означає, що ви заслужили на те, щоб називатися однією з найуважніших людей. Якщо ж ви не змогли знайти гребінець, але помітили, що часу вже немає, не засмучуйтеся і спробуйте ще раз. Або ж ви можете подивитися на відповідь.

Правильна відповідь — де гребінець

Якщо ви уважно подивитися на будівлю РАЦСу, то помітите, що на її фасаді і намальований гребінець, який одразу важко помітити через те, що він зливається з кольором будівлі.

Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Нагадаємо, ми писали про важку оптичну головоломку, в якій потрібно знайти дивного крокодила.

Раніше ми розповідали про яскраву головоломку, де потрібно знайти три відмінності.

Також ми повідомляли про надважку оптичну головоломку, де потрібно знайти собаку серед овець.