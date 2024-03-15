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На весільному фото зайвий предмет — знайди гребінець за 11 секунд

15 березня 2024 05:44
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Головоломка підвищеної складності — проходять тільки 2 з 10
Оптична головоломка, де потрібно знайти гребінець. Фото ілюстративне: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Постійне вирішення якихось головоломок не тільки розвиває інтелектуальні здібності, а ще й стимулює мозок. Пропонуємо вам відшукати гребінець на одній оптичній ілюзії, щоб довести собі, що ви є спостережливою людиною.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптична головоломка — знайдіть гребінець за 11 секунд

Перед вами звичайна життєва картинка, на якій зображено весілля молодої пари. На малюнку ви можете побачити наречену і нареченого, а також інших людей і дітей. Всі вони стоять, судячи з зовнішнього вигляду будівлі, біля РАЦСу.

До того ж можна на фото побачити і фотографа, який фіксує цей важливий момент на свою камеру. Здавалося б, що такого може бути на такому малюнку, крім справжньої ідилії? Але ж ні, на цьому зображенні є дещо, що точно є зайвим.

У цій оптичній головоломці вам потрібно знайти гребінець, але лише за 11 секунд. Тільки так можна перевірити, чи вмієте ви помічати неочевидні речі і чи є ви спостережливою людиною. Тож, якщо ви готові до вирішення цієї загадки, пропонуємо вам зробити декілька простих, але важливих кроків.

По-перше, відкладіть все зайве, що може відволікати вашу увагу під час вирішення цієї головоломки. А по-друге, протріть очі і встановіть таймер на 11 секунд. Що ж, тепер ви точно готові, тому бажаємо вам успіхів, і нехай удача буде на вашому боці! 

Оптическая головоломка на внимательность
Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Отже, якщо вам вдалося вирішити цю головоломку, це означає, що ви заслужили на те, щоб називатися однією з найуважніших людей. Якщо ж ви не змогли знайти гребінець, але помітили, що часу вже немає, не засмучуйтеся і спробуйте ще раз. Або ж ви можете подивитися на відповідь.

Правильна відповідь — де гребінець

Якщо ви уважно подивитися на будівлю РАЦСу, то помітите, що на її фасаді і намальований гребінець, який одразу важко помітити через те, що він зливається з кольором будівлі. 

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Нагадаємо, ми писали про важку оптичну головоломку, в якій потрібно знайти дивного крокодила. 

Раніше ми розповідали про яскраву головоломку, де потрібно знайти три відмінності. 

Також ми повідомляли про надважку оптичну головоломку, де потрібно знайти собаку серед овець.

оптична ілюзія
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загадки

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