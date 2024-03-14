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Знайти дивного крокодила на цьому малюнку здатні лише 2% людей

14 березня 2024 05:23
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Головоломка для людей з найвищим рівнем IQ — знайдіть дивного крокодила за 15 секунд
Оптична головоломка, де потрібно знайти дивного крокодила. Фото ілюстративне: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Далеко не всі люди у цьому світі мають гострий зір і можуть побачити те, що з першого погляду зовсім непомітно. Якщо вам цікаво перевірити свої здібності і зрозуміти, чи можете ви себе віднести до 2% людей, які мають високий рівень IQ, пропонуємо вам вирішити одну головоломку.

Головоломку представили на "УНІАН".

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Оптична головоломка — знайдіть дивного крокодила за 15 секунд

Перед вами дуже заплутана картинка, на якій зображена величезна кількість страшних крокодилів. Усі вони дуже схожі один на одного, але є один крокодил, який відрізняється. Далеко не всі люди можуть знайти цього крокодила і зрозуміти, яка ж відмінність між ним та іншими.

Цього крокодила вам, власне, і потрібно відшукати у цій нелегкій головоломці. І хоча вам дається цього разу аж 15 секунд, не варто витрачати їх дарма і просто роздивлятися цю картинку. Використайте цей час на те, щоб перевірити свої здібності.

Якщо ви вже горите бажанням спробувати свої сили, радимо вам зробити декілька простих, але важливих кроків. По-перше, приберіть навколо все те, що може відволікати вас впродовж вирішення цієї головоломки, а по-друге, радимо протерти очі, щоб краще бачити кожну деталь. І не забудьте встановити таймер на 15 секунд. Отже, бажаємо успіхів!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: УНІАН

Що ж, якщо вам вдалося знайти дивного крокодила, це означає, що ви входите до числа дуже розумних людей. Але якщо сплинув час, а ви так і не змогли вирішити цю головоломку, не засмучуйтеся і спробуйте ще, або ж подивіться на відповідь.

Правильна відповідь — де дивний крокодил

Візуально поділіть цей малюнок на чотири частини, щоб краще і швидше побачити крокодила. Зверніть на тварину, яка намальована майже посередині. Саме цей крокодил відрізняється від інших тим, що в нього немає лап.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про непросту головоломку, в якій потрібно знайти собаку в отарі овець. 

Раніше ми розповідали про яскраву оптичну ілюзію, де потрібно знайти лілію серед інших квітів. 

Також ми повідомляли про важку загадку, де потрібно відшукати три помилки.

оптична ілюзія
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загадки

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