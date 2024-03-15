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На свадебном фото лишний предмет — найди расческу за 11 секунд

15 марта 2024 05:44
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Головоломка повышенной сложности — проходят только 2 из 10
Оптическая головоломка, где нужно найти расческу. Фото иллюстративное: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Постоянное решение каких-то головоломок не только развивает интеллектуальные способности, но и стимулирует мозг. Предлагаем вам отыскать расческу на одной оптической иллюзии, чтобы доказать себе, что вы являетесь наблюдательным человеком.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптическая головоломка — найдите расческу за 11 секунд

Перед вами обычная жизненная картинка, на которой изображена свадьба молодой пары. На рисунке вы можете увидеть невесту и жениха, а также других людей и детей. Все они стоят, судя по внешнему виду здания, около ЗАГСа.

К тому же можно на фото увидеть и фотографа, который фиксирует этот важный момент на свою камеру. Казалось бы, что такого может быть на таком рисунке, кроме настоящей идиллии? Но нет, на этом изображении есть кое-что, что точно лишнее.

В этой оптической головоломке вам нужно найти расческу, но всего за 11 секунд. Только так можно проверить, умеете ли вы замечать неочевидные вещи и являетесь ли вы наблюдательным человеком. Итак, если вы готовы к решению этой загадки, предлагаем вам сделать несколько простых, но важных шагов.

Во-первых, отложите все лишнее, что может отвлекать ваше внимание при решении этой головоломки. А во-вторых, протрите глаза и установите таймер на 11 секунд. Что ж, теперь вы точно готовы, поэтому желаем вам удачи, и пусть удача будет на вашей стороне!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптическая головоломка на внимательность. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Итак, если вам удалось решить эту головоломку, это означает, что вы заслужили то, чтобы называться одним из самых внимательных людей. Если же вы не смогли найти расческу, но заметили, что времени уже нет, не огорчайтесь и попробуйте еще раз. Или вы можете посмотреть на ответ.

Правильный ответ — где расческа

Если вы внимательно посмотреть на здание ЗАГСа, то заметите, что на его фасаде и нарисована расческа, которую сразу трудно заметить из-за того, что она сливается с цветом здания.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Напомним, мы писали о тяжелой оптической головоломке, в которой нужно найти странного крокодила.

Раньше мы рассказывали о яркой головоломке, где нужно найти три отличия.

Также мы сообщали о сверхтяжелой оптической головоломке, где нужно найти собаку среди овец.

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