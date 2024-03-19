Оптична головоломка: лише 1% знайдуть мураху серед хмари метеликів за 10 секунд

Зграйка метеликів і один чужий серед них — лише 1% знайдуть мураху за 10 секунд
Дуже важка оптична ілюзія, розрахована на досвідчених гравців з гострим зором та розвиненою кмітливістю. Спробуйте швидко знайти мурашку, попри засилля крил метеликів.
Завдання запропонувала The Sun.
Оптична головоломка "Тиха мурашка"
У вас є лише 10 секунд, щоб знайти мураху на зображенні, повному симпатичних метеликів. Вам знадобляться не лише гострі очі та сильний розум, але й неабияка витримка для того, щоб перевірити кожен квадратний сантиметр зображення.
Спробуйте розбити картинку на кілька частин. Потім повільно, по черзі, обшукуйте кожний елемент зліва направо.
Переваги оптичних ілюзій та головоломок
- Сприяють розумовій спритності та гнучкості.
- Розвивають аналітичне мислення.
- Сприяють покращенню роботи пам'яті.
- Розвивають креативність та інноваційні процеси мислення.
- Сприяють покращенню уваги.
- Можуть діяти як форма релаксації та зняття стресу.
Вже знайшли мурашку? Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували розв'язати не менш чудернацькі оптичні головоломки — тут і тут.
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