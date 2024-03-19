Оптична головоломка: лише 1% знайдуть мураху серед хмари метеликів за 10 секунд

Бачите мурашку? Малюнок: dudolfsolutions

Дуже важка оптична ілюзія, розрахована на досвідчених гравців з гострим зором та розвиненою кмітливістю. Спробуйте швидко знайти мурашку, попри засилля крил метеликів.

Завдання запропонувала The Sun.

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У вас є лише 10 секунд, щоб знайти мураху на зображенні, повному симпатичних метеликів. Вам знадобляться не лише гострі очі та сильний розум, але й неабияка витримка для того, щоб перевірити кожен квадратний сантиметр зображення.

Спробуйте розбити картинку на кілька частин. Потім повільно, по черзі, обшукуйте кожний елемент зліва направо.

Переваги оптичних ілюзій та головоломок

Сприяють розумовій спритності та гнучкості.

Розвивають аналітичне мислення.

Сприяють покращенню роботи пам'яті.

Розвивають креативність та інноваційні процеси мислення.

Сприяють покращенню уваги.

Можуть діяти як форма релаксації та зняття стресу.

Вже знайшли мурашку? Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували розв'язати не менш чудернацькі оптичні головоломки — тут і тут.