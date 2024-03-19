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Зграйка метеликів і один чужий серед них — лише 1% знайдуть мураху за 10 секунд

19 березня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише 1% знайдуть мураху серед хмари метеликів за 10 секунд
Бачите мурашку? Малюнок: dudolfsolutions
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Дуже важка оптична ілюзія, розрахована на досвідчених гравців з гострим зором та розвиненою кмітливістю. Спробуйте швидко знайти мурашку, попри засилля крил метеликів.

Завдання запропонувала The Sun.

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Зграйка метеликів і один чужий серед них — лише 1% знайдуть мураху за 10 секунд - фото 1

У вас є лише 10 секунд, щоб знайти мураху на зображенні, повному симпатичних метеликів. Вам знадобляться не лише гострі очі та сильний розум, але й неабияка витримка для того, щоб перевірити кожен квадратний сантиметр зображення.

Спробуйте розбити картинку на кілька частин. Потім повільно, по черзі, обшукуйте кожний елемент зліва направо.

Переваги оптичних ілюзій та головоломок

  • Сприяють розумовій спритності та гнучкості.
  • Розвивають аналітичне мислення.
  • Сприяють покращенню роботи пам'яті.
  • Розвивають креативність та інноваційні процеси мислення.
  • Сприяють покращенню уваги.
  • Можуть діяти як форма релаксації та зняття стресу.

Вже знайшли мурашку? Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Зграйка метеликів і один чужий серед них — лише 1% знайдуть мураху за 10 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували розв'язати не менш чудернацькі оптичні головоломки — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

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