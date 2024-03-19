Оптическая головоломка: только 1% найдут муравья среди тучи бабочек за 10 секунд

Стайка бабочек и один чужой среди них — всего 1% найдут муравья за 10 секунд
Очень тяжелая оптическая иллюзия, рассчитанная на опытных игроков с острым зрением и развитой смекалкой. Попробуйте быстро найти муравья, несмотря на засилье крыльев бабочек.
Задание предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Тихий муравей"
У вас есть всего 10 секунд, чтобы найти муравья на изображении, полном симпатичных бабочек. Вам понадобятся не только острые глаза и сильный ум, но и большая выдержка для того, чтобы проверить каждый квадратный сантиметр изображения.
Попытайтесь разбить картинку на несколько частей. Затем медленно, поочередно, обыскивайте каждый элемент слева направо.
Преимущества оптических иллюзий и головоломок
- Содействуют умственной ловкости и гибкости.
- Развивают аналитическое мышление.
- Содействуют улучшению работы памяти.
- Развивают креативность и инновационные процессы мышления.
- Содействуют улучшению внимания.
- Могут действовать как форма релаксации и снятия стресса.
Уже нашли муравья? Если нет, то не унывайте, мы покажем решение.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали решить не менее причудливые оптические головоломки — здесь и здесь.
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