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Стайка бабочек и один чужой среди них — всего 1% найдут муравья за 10 секунд

19 марта 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только 1% найдут муравья среди тучи бабочек за 10 секунд
Видите муравья? Рисунок: dudolfsolutions
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Очень тяжелая оптическая иллюзия, рассчитанная на опытных игроков с острым зрением и развитой смекалкой. Попробуйте быстро найти муравья, несмотря на засилье крыльев бабочек.

Задание предложила The Sun.

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Стайка бабочек и один чужой среди них - всего 1% найдут муравей за 10 секунд - фото 1

У вас есть всего 10 секунд, чтобы найти муравья на изображении, полном симпатичных бабочек. Вам понадобятся не только острые глаза и сильный ум, но и большая выдержка для того, чтобы проверить каждый квадратный сантиметр изображения.

Попытайтесь разбить картинку на несколько частей. Затем медленно, поочередно, обыскивайте каждый элемент слева направо.

Преимущества оптических иллюзий и головоломок

  • Содействуют умственной ловкости и гибкости.
  • Развивают аналитическое мышление.
  • Содействуют улучшению работы памяти.
  • Развивают креативность и инновационные процессы мышления.
  • Содействуют улучшению внимания.
  • Могут действовать как форма релаксации и снятия стресса.

Уже нашли муравья? Если нет, то не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

Стайка бабочек и один чужой среди них - всего 1% найдут муравей за 10 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали решить не менее причудливые оптические головоломки — здесь и здесь.

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