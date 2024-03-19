Оптическая головоломка: только 1% найдут муравья среди тучи бабочек за 10 секунд

Видите муравья? Рисунок: dudolfsolutions

Очень тяжелая оптическая иллюзия, рассчитанная на опытных игроков с острым зрением и развитой смекалкой. Попробуйте быстро найти муравья, несмотря на засилье крыльев бабочек.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Тихий муравей"

У вас есть всего 10 секунд, чтобы найти муравья на изображении, полном симпатичных бабочек. Вам понадобятся не только острые глаза и сильный ум, но и большая выдержка для того, чтобы проверить каждый квадратный сантиметр изображения.

Попытайтесь разбить картинку на несколько частей. Затем медленно, поочередно, обыскивайте каждый элемент слева направо.

Преимущества оптических иллюзий и головоломок

Содействуют умственной ловкости и гибкости.

Развивают аналитическое мышление.

Содействуют улучшению работы памяти.

Развивают креативность и инновационные процессы мышления.

Содействуют улучшению внимания.

Могут действовать как форма релаксации и снятия стресса.

Уже нашли муравья? Если нет, то не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали решить не менее причудливые оптические головоломки — здесь и здесь.