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Спробуйте не втратити пильність — знайдіть дивного віслюка

20 березня 2024 05:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Непроста оптична ілюзія — знайдіть дивного віслюка за 10 секунд
Оптична ілюзія, де потрібно знайти дивного віслюка. Фото ілюстративне: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Різні оптичні головоломки допомагають швидко відволіктися від набридливої рутини і перевірити власні здібності. Сьогодні ми пропонуємо вам вирішити одну оптичну ілюзію, яка покаже, чи вмієте ви за короткий проміжок часу помічати дрібниці на картинці.

Головоломку представили на "УНІАН".

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Оптична головоломка — знайдіть дивного віслюка за десять секунд

Перед собою ви можете побачити одну картинку, на якій зображена велика кількість однакових віслюків. Дивлячись на цей малюнок, виникає відчуття, що всі вони є тими самими, але це далеко не так. Серед цих віслюків причаївся дуже незвичайний віслюк.

Задачею цієї оптичної ілюзії є пошук дивного віслюка, але на це дається не безлімітний час, а лише десять секунд. Лише справжні сміливці можуть прийняти цей виклик і швидко відшукати того самого віслюка, незважаючи на те, що від цього малюнку можуть боліти очі.

Але перш, ніж починати вирішувати цю головоломку, варто зробити декілька простих, проте, важливих кроків. Щоб краще сконцентруватися на цьому зображенні, відкладіть всі свої справи, приберіть зайве навколо себе, протріть очі та встановіть таймер на десять секунд. Якщо ви готові, бажаємо успіхів!

Оптическая иллюзия на внимательность
Оптична ілюзія на уважність. Фото ілюстративне: УНІАН

Отже, якщо вам вдалося за короткий проміжок часу знайти незвичайного віслюка, це означає, що ви входите до числа тих, хто має високий рівень інтелекту. Однак, якщо ви не змогли вирішити цю загадку за десять секунд, спробуйте ще раз або ж подивіться на відповідь нижче.

Правильна відповідь — де дивний віслюк

Якщо ви подивитеся на другий стовпчик справа і на четвертий рядок зверху, то помітите того віслюка. Річ у тім, що в нього немає одного вуха, чим він і відрізняється від своїх "братів".

Правильный ответ на оптическую иллюзию
Правильна відповідь на оптичну ілюзію. Фото ілюстративне: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про спортивну головоломку, де потрібно порахувати м’ячі за 20 секунд. 

Раніше ми розповідали про непросту оптичну ілюзію, де потрібно роздивитися декілька різних тварин на плямі. 

Також ми повідомляли про важку головоломку, де потрібно знайти декілька відмінностей.

оптична ілюзія
головоломка
тест на уважність
загадки

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