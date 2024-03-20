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Попытайтесь не потерять бдительность — найдите странного осла

20 марта 2024 05:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Непростая оптическая иллюзия — найдите странного осла за 10 секунд
Оптическая иллюзия, где нужно найти странного осла. Фото иллюстративное: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Различные оптические головоломки помогают быстро отвлечься от надоедливой рутины и проверить собственные способности. Сегодня мы предлагаем вам решить одну оптическую иллюзию, которая покажет, умеете ли вы за короткий промежуток времени замечать мелочи на картинке.

Головоломку представили на "УНИАН".

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Оптическая головоломка — найдите странного осла за десять секунд

Перед собой вы можете увидеть одну картинку, на которой изображено большое количество одинаковых ослов. Глядя на этот рисунок, возникает ощущение, что все они те же, но это далеко не так. Среди этих ослов притаился очень необычный осел.

Задачей этой оптической иллюзии является поиск странного осла, но на это дается не безлимитное время, а всего десять секунд. Только настоящие храбрецы могут принять этот вызов и быстро отыскать того самого осла, несмотря на то, что от этого рисунка могут болеть глаза.

Но прежде, чем начинать решать эту головоломку, стоит сделать несколько простых, однако, важных шагов. Чтобы лучше сконцентрироваться на изображении, отложите все свои дела, уберите лишнее вокруг себя, протрите глаза и установите таймер на десять секунд. Если вы готовы, желаем удачи!

Оптическая иллюзия на внимательность
Оптическая иллюзия на внимательность. Фото иллюстративное: УНИАН

Итак, если вам удалось за короткий промежуток времени найти необычного осла, это означает, что вы входите в число тех, кто имеет высокий уровень интеллекта. Однако, если вы не смогли решить эту загадку за десять секунд, попробуйте еще раз или посмотрите на ответ ниже.

Правильный ответ — где странный осел

Если вы посмотрите на второй столбик справа и на четвертую строчку сверху, то заметите того осла. Дело в том, что у него нет одного уха, чем он и отличается от своих "братьев".

Правильный ответ на оптическую иллюзию
Правильный ответ на оптическую иллюзию. Фото иллюстративное: УНИАН

Напомним, мы писали о спортивной головоломке, где нужно сосчитать мячи за 20 секунд.

Раньше мы рассказывали о непростой оптической иллюзии, где нужно рассмотреть несколько животных на пятне.

Также мы сообщали о тяжелой головоломке, где нужно найти несколько отличий.

оптическая иллюзия
головоломка
тест на внимательность
загадки

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