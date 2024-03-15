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Дуже складна оптична ілюзія — роздивіться у плямі сім різних тварин

15 березня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: лише одиниці знайдуть у цій плямі сім різних тварин
Знайдете усіх тварин? Малюнок: Your Tango
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Птаха на малюнку видно усім. Спробуйте знайти шість інших тварин у цій багатошаровій ілюзії за 10 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Дуже складна оптична ілюзія — роздивіться у плямі сім різних тварин - фото 1

Лише дуже проникливі люди можуть розгледіти прихований зміст цього заплутаного зображення.

На перший погляд, зображення може здатися цілковитим безглуздям та нісенітницею. Але насправді на ньому намальовано сім тварин, розміщених одна над одною. Чи зможете ви знайти їх усіх?

Середньостатистичній людині знадобиться близько хвилини, щоб відстежити їх усіх, але лише найбільш гострозорим вдасться зробити це за 10 секунд.

Якщо у вас виникли труднощі, ми підкажемо, яких тварин потрібно шукати.

  • Птах
  • Краб
  • Качка
  • Кінь
  • Дельфін
  • Собака
  • Ведмідь

Якщо ви впізнали всіх цих тварин, вітаємо, у вас ідеальні зір та кмітливість.

Якщо не вийшло, не сумуйте, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Дуже складна оптична ілюзія — роздивіться у плямі сім різних тварин - фото 2

Дуже складна оптична ілюзія — роздивіться у плямі сім різних тварин - фото 3

Дуже складна оптична ілюзія — роздивіться у плямі сім різних тварин - фото 4

Дуже складна оптична ілюзія — роздивіться у плямі сім різних тварин - фото 5

А все ж таки, де ховається качка?

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

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