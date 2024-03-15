Оптическая иллюзия: только единицы найдут в этом пятне семь разных животных

Найдете всех животных? Рисунок: Your Tango

Птица на рисунке видна всем. Попытайтесь найти шесть других животных в этой многослойной иллюзии за 10 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Только очень проницательные люди могут разглядеть скрытое содержание этого запутанного изображения.

На первый взгляд, изображение может показаться полной бессмыслицей и чепухой. Но на самом деле на нем нарисованы семь животных, расположенные друг над другом. Сможете ли вы найти их всех?

Среднестатистическому человеку понадобится около минуты, чтобы отследить их всех, но только самым остроглазым удастся сделать это за 10 секунд.

Если у вас возникли затруднения, мы подскажем, каких животных нужно искать.

Птица

Краб

Утка

Лошадь

Дельфин

Собака

Медведь

Если вы нашли всех этих животных, поздравляем, у вас идеальные зрение и смекалка.

Если не получилось, не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

А все-таки, где прячется утка?

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