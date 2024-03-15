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Очень сложная оптическая иллюзия — рассмотрите в пятне семь разных животных

15 марта 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: только единицы найдут в этом пятне семь разных животных
Найдете всех животных? Рисунок: Your Tango
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Птица на рисунке видна всем. Попытайтесь найти шесть других животных в этой многослойной иллюзии за 10 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Очень сложная оптическая иллюзия — посмотрите на пятно семь разных животных - фото 1

Только очень проницательные люди могут разглядеть скрытое содержание этого запутанного изображения.

На первый взгляд, изображение может показаться полной бессмыслицей и чепухой. Но на самом деле на нем нарисованы семь животных, расположенные друг над другом. Сможете ли вы найти их всех?

Среднестатистическому человеку понадобится около минуты, чтобы отследить их всех, но только самым остроглазым удастся сделать это за 10 секунд.

Если у вас возникли затруднения, мы подскажем, каких животных нужно искать.

  • Птица
  • Краб
  • Утка
  • Лошадь
  • Дельфин
  • Собака
  • Медведь

Если вы нашли всех этих животных, поздравляем, у вас идеальные зрение и смекалка.

Если не получилось, не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

Очень сложная оптическая иллюзия — посмотрите на пятно семь разных животных - фото 2

Очень сложная оптическая иллюзия — посмотрите на пятно семь разных животных - фото 3

Очень сложная оптическая иллюзия — посмотрите на пятно семь разных животных - фото 4

Очень сложная оптическая иллюзия — посмотрите на пятно семь разных животных - фото 5

А все-таки, где прячется утка?

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.

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