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Только тот, кто любит животных, может найти обезьяну за 8 секунд

5 апреля 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Милая семейная головоломка на уровень IQ — найдите обезьяну в зоопарке за 8 секунд
Оптическая головоломка, где нужно найти обезьяну. Фото иллюстративное: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Если вы уже устали от работы или ваше настроение сказало вам "пока!", есть отличный способ отвлечься на интересную загадку. Попробуйте найти маленькую обезьянку в зоопарке за короткий промежуток времени и узнайте, являетесь ли вы наблюдательным человеком с острым зрением.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптическая головоломка — найдите обезьяну в зоопарке за восемь секунд

Перед собой вы можете заметить довольно гармоничную картинку, на которой обычная семья развлекается в зоопарке. На рисунке женщина со своей дочерью наблюдает за животными, ее маленький сын кормит жирафов, а мужчина фотографирует эту идиллию.

Также можно увидеть и семью жирафов, наслаждающихся природой и едой от мальчика. Среди них спряталась хитрая обезьянка, которую вам, собственно, и нужно найти в этой оптической головоломке. Однако, сделать вам это нужно всего за восемь секунд.

Если вы входите в число настоящих смельчаков и готовы принять этот непростой вызов, рекомендуем вам сделать несколько важных шагов. Первый шаг — отложите все свои дела и спрячьтесь от всех, чтобы не отвлекаться, а второй шаг — установите таймер на каком-нибудь устройстве. Что ж, если вы готовы, желаем удачи!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптическая головоломка на внимательность. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Вы очень наблюдательный человек, если вам удалось отыскать обезьяну, которая проникла к другим животным. Если же вы не смогли решить эту загадку, можете попробовать еще или посмотреть, где она спряталась на самом деле.

Правильный ответ — где обезьяна

Если вы посмотрите на левую часть картинки, то увидите там желтые листья, которыми, вероятно, питаются жирафы. Под ними и спряталась маленькая обезьянка.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Напомним, мы писали о сверхтяжелой оптической головоломке, где нужно найти собаку.

Раньше мы рассказывали о яркой оптической головоломке, где нужно отыскать шесть гусениц.

Также мы сообщали о яркой головоломке к Пасхе, где нужно найти маленького щенка.

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