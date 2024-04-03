Оптична головоломка: лише уважний природознавець помітить 6 гусениць за 6 секунд

Шукаємо гусінь. Малюнок: Living Cozy

В кімнаті з рослинами причаїлися гусениці. Ви доведете свою уважність та кмітливість, якщо швидко знайдете шість прихованих гусениць на малюнку.

Завдання запропонував The Sun.

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Оптична головоломка "Гусінь"

Якщо ви любите головоломки та зоологію, то це ідеальне випробування для вас.

На цьому зображенні є шість гусениць. Чи зможете ви знайти їх усіх?

Якщо ви побачите їх за шість секунд, привітайте себе і пишайтеся своїми візуальними талантами.

Ботанічний пейзаж кімнати з горшковими рослинами, сукулентами та витонченою лійкою — мрія дизайнера інтер'єру. Окрім рослин, тут є два плюшеві крісла, три полиці, книги, ручки та годинник.

Суміш предметів, кольорів і текстур дозволяє гусеницям легко злитися з інтер'єром.

Одна з рослин ретельно погризена, тож вони точно там.

Ви вже знайшли їх усіх?

Якщо ні, то не сумуйте — ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти котиків в цікавих оптичних головоломках — тут і тут.