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Лише затятий природознавець знайде шість гусениць на малюнку за шість секунд

3 квітня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише уважний природознавець помітить 6 гусениць за 6 секунд
Шукаємо гусінь. Малюнок: Living Cozy
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

В кімнаті з рослинами причаїлися гусениці. Ви доведете свою уважність та кмітливість, якщо швидко знайдете шість прихованих гусениць на малюнку.

Завдання запропонував The Sun.

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Лише затятий природознавець знайде шість гусениць на малюнку за шість секунд - фото 1

Якщо ви любите головоломки та зоологію, то це ідеальне випробування для вас.

На цьому зображенні є шість гусениць. Чи зможете ви знайти їх усіх?

Якщо ви побачите їх за шість секунд, привітайте себе і пишайтеся своїми візуальними талантами.

Ботанічний пейзаж кімнати з горшковими рослинами, сукулентами та витонченою лійкою — мрія дизайнера інтер'єру. Окрім рослин, тут є два плюшеві крісла, три полиці, книги, ручки та годинник.

Суміш предметів, кольорів і текстур дозволяє гусеницям легко злитися з інтер'єром.

Одна з рослин ретельно погризена, тож вони точно там.

Ви вже знайшли їх усіх?

Якщо ні, то не сумуйте — ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Лише затятий природознавець знайде шість гусениць на малюнку за шість секунд - фото 2

Раніше ми пропонували знайти котиків в цікавих оптичних головоломках — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

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