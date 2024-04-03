Оптична головоломка: лише уважний природознавець помітить 6 гусениць за 6 секунд

Лише затятий природознавець знайде шість гусениць на малюнку за шість секунд
В кімнаті з рослинами причаїлися гусениці. Ви доведете свою уважність та кмітливість, якщо швидко знайдете шість прихованих гусениць на малюнку.
Завдання запропонував The Sun.
Оптична головоломка "Гусінь"
Якщо ви любите головоломки та зоологію, то це ідеальне випробування для вас.
На цьому зображенні є шість гусениць. Чи зможете ви знайти їх усіх?
Якщо ви побачите їх за шість секунд, привітайте себе і пишайтеся своїми візуальними талантами.
Ботанічний пейзаж кімнати з горшковими рослинами, сукулентами та витонченою лійкою — мрія дизайнера інтер'єру. Окрім рослин, тут є два плюшеві крісла, три полиці, книги, ручки та годинник.
Суміш предметів, кольорів і текстур дозволяє гусеницям легко злитися з інтер'єром.
Одна з рослин ретельно погризена, тож вони точно там.
Ви вже знайшли їх усіх?
Якщо ні, то не сумуйте — ми покажемо рішення.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували знайти котиків в цікавих оптичних головоломках — тут і тут.
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