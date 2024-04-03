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Только ярый естествоиспытатель найдет шесть гусениц на рисунке за шесть секунд

3 апреля 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только внимательный естествоиспытатель заметит 6 гусениц за 6 секунд
Ищем гусеницу. Рисунок: Living Cozy
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В комнате с растениями притаились гусеницы. Вы докажете свою внимательность и смекалку, если быстро найдете шесть скрытых гусениц на рисунке.

Задание предложил The Sun.

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Только ярый естествоиспытатель найдет шесть гусениц на рисунке за шесть секунд - фото 1

Если вы любите головоломки и зоологию, это идеальное испытание для вас.

На изображении есть шесть гусениц. Сможете ли вы найти их всех?

Если вы увидите их через шесть секунд, поздравьте себя и гордитесь своими визуальными талантами.

Ботанический пейзаж комнаты с горшечными растениями, суккулентами и изящной лейкой — мечта дизайнера интерьера. Кроме растений, здесь есть два плюшевых кресла, три полки, книги, ручки и часы.

Смесь предметов, цветов и текстур позволяет гусеницам легко слиться с интерьером.

Одно из растений тщательно погрызено, поэтому они точно там.

Вы уже нашли их всех?

Если нет, то не унывайте — мы покажем решение.

Правильный ответ

Только ярый естествоиспытатель найдет шесть гусениц на рисунке за шесть секунд - фото 2

Ранее мы предлагали найти котиков в интересных оптических головоломках — здесь и здесь.

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