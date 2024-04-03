Оптическая головоломка: только внимательный естествоиспытатель заметит 6 гусениц за 6 секунд

Только ярый естествоиспытатель найдет шесть гусениц на рисунке за шесть секунд
В комнате с растениями притаились гусеницы. Вы докажете свою внимательность и смекалку, если быстро найдете шесть скрытых гусениц на рисунке.
Задание предложил The Sun.
Оптическая головоломка "Гусеницы"
Если вы любите головоломки и зоологию, это идеальное испытание для вас.
На изображении есть шесть гусениц. Сможете ли вы найти их всех?
Если вы увидите их через шесть секунд, поздравьте себя и гордитесь своими визуальными талантами.
Ботанический пейзаж комнаты с горшечными растениями, суккулентами и изящной лейкой — мечта дизайнера интерьера. Кроме растений, здесь есть два плюшевых кресла, три полки, книги, ручки и часы.
Смесь предметов, цветов и текстур позволяет гусеницам легко слиться с интерьером.
Одно из растений тщательно погрызено, поэтому они точно там.
Вы уже нашли их всех?
Если нет, то не унывайте — мы покажем решение.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали найти котиков в интересных оптических головоломках — здесь и здесь.
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