Праздничная головоломка к Пасхе — найдите уникальную писанку среди 127 других за 11 секунд

Визуальная головоломка, где нужно найти уникальную писанку. Фото иллюстративное: УНИАН

Приближается праздник Пасхи, который в этом году выпадает на пятое мая, поэтому вокруг появляется много вещей на эту тему. К примеру, пасхальная тема связана даже с визуальными головоломками, которые могут раскрыть в вас неожиданные таланты.

Головоломку представили на "УНИАН".

Читайте также:

Оптическая головоломка — найдите уникальную писанку за 11 секунд

Перед вами есть картинка, на которой изображено 127 пасхальных писанок. Кажется, будто все они полностью идентичны, впрочем, это далеко не так, ведь среди этого огромного количества раскрашенных яиц есть то, которое отличается от других.

Попытайтесь найти уникальную писанку среди 127 других, и сделайте это менее, чем за 11 секунд. Но будьте осторожны, ведь эта головоломка может вызвать головокружение, поскольку на картинке изображено большое количество одинаковых яиц.

Однако, прежде, чем решать эту оптическую головоломку, сделайте несколько простых, но очень важных шагов. Во-первых, уберите все то, что может отвлекать ваше внимание, а во-вторых, установите таймер на любом устройстве, находящемся под рукой, на 11 секунд. Итак, желаем удачи!

Визуальная головоломка для проверки внимательности. Фото иллюстративное: УНИАН

Что ж, если вам удалось найти уникальную писанку, это означает, что вы являетесь очень наблюдательным человеком с острым зрением. А если вы так и не нашли писанку, которая отличается от 127 других, не огорчайтесь и повторите попытку. Также можете посмотреть на ответ.

Правильный ответ — какая писанка отличается от других

Обратите внимание на десятый столбик слева и на четвертую строчку снизу, и именно там вы и увидите писанку, которая имеет другие цвета окраски.

Правильный ответ на визуальную головоломку. Фото иллюстративное: УНИАН

Напомним, мы писали о милой семейной головоломке, где нужно найти обезьяну в зоопарке.

Раньше мы рассказывали об оптической головоломке, где нужно найти собаку на фото.

Также мы сообщали о визуальной головоломке, в которой нужно найти отличия.