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Кто-то оторвал один банан — найдите уникальную ветвь за 7 секунд

17 апреля 2024 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Визуальная загадка для самых сообразительных — найдите уникальную ветвь бананов за 7 секунд
Визуальная головоломка, где нужно найти уникальную ветвь бананов. Фото иллюстративное: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Считаете часы до конца рабочего дня и не знаете, чем себя отвлечь, чтобы как можно скорее прошло время? Предлагаем вам улучшить себе настроение в новой визуальной головоломке, где нужно догадаться, какая из множества веток бананов отличается от остальных.

Головоломку представили на "УНИАН".

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Визуальная головоломка — найдите уникальную ветвь бананов за семь секунд

Если вы посмотрите на картинку, то увидите, что на ней изображена огромная куча ветвей бананов. Все они идентичны, и только одна ветвь отличается от остальных. Попытайтесь понять, какая ветвь уникальна, но на это вам дается всего семь секунд.

Включите все свои способности, чтобы решить эту нелегкую визуальную загадку. Попытайтесь не потерять свой взгляд, даже если вам кажется, что невозможно смотреть на что-то одно, когда оно среди полностью одинаковых вещей.

Однако прежде чем начать решать эту задачу, советуем вам сделать несколько простых, но достаточно важных шагов. Во-первых, лучше спрячьтесь куда-нибудь подальше от людей, чтобы они не отвлекали вас, а во-вторых, возьмите в руки какое-то устройство, чтобы установить таймер на семь секунд. Остается только пожелать вам удачи!

Визуальная головоломка на внимательность
Визуальная головоломка на внимательность. Фото иллюстративное: УНИАН

Что ж, вам действительно повезло, если вы смогли найти уникальную ветвь бананов среди таких же. Но если вы так и не смогли решить эту загадку и увидели, что уже нет времени, не расстраивайтесь и попробуйте еще. Если нет желания, предлагаем посмотреть, какие бананы отличаются от других.

Правильный ответ — где уникальные бананы

Внимательно посмотрите на картинку, а именно на ее нижнюю часть. Там и можно увидеть ветку бананов, которая отличается своим количеством.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото иллюстративное: УНИАН

Напомним, мы писали об очень тяжелой оптической иллюзии, где нужно отыскать маленького котика среди множества сов.

Раньше мы рассказывали о непростой оптической головоломке, в которой нужно найти странного слоника.

Также мы сообщали об уникальной визуальной загадке, где нужно правильно посчитать количество яиц в лотке.

оптическая иллюзия
головоломка
тест на внимательность
загадки

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