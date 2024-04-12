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Слоник не схожий на своїх "братів" — знайдіть, який, за 11 секунд

12 квітня 2024 06:03
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Головоломка для найгеніальніших — знайдіть дивного слоника за 11 секунд
Оптична головоломка, де потрібно знайти дивного слоника. Фото ілюстративне: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Якщо ви вважаєте себе найкмітливішою людиною з високим рівнем інтелекту, спробуйте довести це у новій головоломці. Вам потрібно відшукати дивного слоника в оптичній ілюзії, але обережно, адже вона може викликати запаморочення.

Головоломку представили на "УНІАН".

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Оптична головоломка — знайдіть дивного слоника за 11 секунд

Перед своїми очима ви можете побачити картинку, на якій зображено близько 100 однакових слоників. Дивлячись на малюнок, виникає відчуття, що між ними геть немає жодних відмінностей. Проте, це не так, адже серед них є тваринка, яка відрізняється від інших.

Спробуйте увімкнути всі свої здібності, щоб розв’язати цю головоломку за 11 секунд. Доведіть собі, що ви можете називати себе кмітливою і спостережливою людиною, яка має не тільки гострий зір, а й високий рівень інтелекту. 

Однак, щоб швидко і без проблем знайти дивного слоника, зробіть декілька простих, але важливих речей. Спочатку усамітніться, щоб ніхто вас не відволікав, потім візьміть до рук якийсь пристрій, де будете вирішувати цю загадку, та ще один, щоб встановити таймер на 11 секунд. Якщо ви готові прийняти цей непростий виклик, можете починати. Бажаємо успіхів!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: УНІАН

Отже, ви довели собі, що є уважною людиною з гострим зором і високим рівнем IQ, якщо вам вдалося знайти дивного слоника. Але якщо ви не змогли за 11 секунд вирішити цю головоломку, спробуйте ще або подивіться на відповідь.

Правильна відповідь — де слоник

Уважно подивіться на перший стовпчик зліва і на четвертий рядок знизу. Саме там ви побачите слоника, який відрізняється від своїх "братів" тим, що має трохи іншу форму хобота.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про непросту та незвичайну головоломку, де потрібно правильно порахувати кількість яєць.

Раніше ми розповідали про красиву оптичну головоломку, де потрібно знайти маленького горобчика на дереві. 

Також ми повідомляли про яскраву оптичну головоломку, де потрібно відшукати маленьку мавпу в зоопарку.

оптична ілюзія
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тест на уважність
загадки

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