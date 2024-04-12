Головоломка для найгеніальніших — знайдіть дивного слоника за 11 секунд

Оптична головоломка, де потрібно знайти дивного слоника. Фото ілюстративне: УНІАН

Якщо ви вважаєте себе найкмітливішою людиною з високим рівнем інтелекту, спробуйте довести це у новій головоломці. Вам потрібно відшукати дивного слоника в оптичній ілюзії, але обережно, адже вона може викликати запаморочення.

Головоломку представили на "УНІАН".

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Оптична головоломка — знайдіть дивного слоника за 11 секунд

Перед своїми очима ви можете побачити картинку, на якій зображено близько 100 однакових слоників. Дивлячись на малюнок, виникає відчуття, що між ними геть немає жодних відмінностей. Проте, це не так, адже серед них є тваринка, яка відрізняється від інших.

Спробуйте увімкнути всі свої здібності, щоб розв’язати цю головоломку за 11 секунд. Доведіть собі, що ви можете називати себе кмітливою і спостережливою людиною, яка має не тільки гострий зір, а й високий рівень інтелекту.

Однак, щоб швидко і без проблем знайти дивного слоника, зробіть декілька простих, але важливих речей. Спочатку усамітніться, щоб ніхто вас не відволікав, потім візьміть до рук якийсь пристрій, де будете вирішувати цю загадку, та ще один, щоб встановити таймер на 11 секунд. Якщо ви готові прийняти цей непростий виклик, можете починати. Бажаємо успіхів!

Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: УНІАН

Отже, ви довели собі, що є уважною людиною з гострим зором і високим рівнем IQ, якщо вам вдалося знайти дивного слоника. Але якщо ви не змогли за 11 секунд вирішити цю головоломку, спробуйте ще або подивіться на відповідь.

Правильна відповідь — де слоник

Уважно подивіться на перший стовпчик зліва і на четвертий рядок знизу. Саме там ви побачите слоника, який відрізняється від своїх "братів" тим, що має трохи іншу форму хобота.

Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: УНІАН

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