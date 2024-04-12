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Слоненок не похож на своих "братьев" — найдите, какой, за 11 секунд

12 апреля 2024 06:03
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Головоломка для самых гениальных — найдите странного слоника за 11 секунд
Оптическая головоломка, где нужно найти странного слоненка. Фото иллюстративное: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Если вы считаете себя самым сообразительным человеком с высоким уровнем интеллекта, попробуйте доказать это в новой головоломке. Вам нужно найти странного слоника в оптической иллюзии, но осторожно, ведь она может вызвать головокружение.

Головоломку представили на "УНИАН".

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Оптическая головоломка — найдите странного слоника за 11 секунд

Перед своими глазами вы можете увидеть картинку, на которой изображено около 100 одинаковых слоников. Глядя на рисунок, возникает ощущение, что между ними нет никаких отличий. Однако, это не так, ведь среди них есть животное, которое отличается от других.

Попытайтесь включить все свои способности, чтобы решить эту головоломку за 11 секунд. Докажите себе, что вы можете называть себя сообразительным и наблюдательным человеком, имеющим не только острое зрение, но и высокий уровень интеллекта.

Однако, чтобы быстро и без проблем найти странного слоника, сделайте несколько простых, но важных вещей. Сначала уединитесь, чтобы никто вас не отвлекал, затем возьмите в руки какое-нибудь устройство, где будете решать эту загадку, и еще одно, чтобы установить таймер на 11 секунд. Если вы готовы принять этот сложный вызов, можете начинать. Желаем удачи!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптическая головоломка на внимательность. Фото иллюстративное: УНИАН

Итак, вы доказали себе, что являетесь внимательным человеком с острым зрением и высоким уровнем IQ, если вам удалось найти странного слоника. Но если вы не смогли в течение 11 секунд решить эту головоломку, попробуйте еще или посмотрите на ответ.

Правильный ответ — где слоник

Внимательно посмотрите на первую колонку слева и на четвертую строчку снизу. Именно там вы увидите слоника, отличающегося от своих "братьев" тем, что имеет несколько иную форму хобота.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото иллюстративное: УНИАН

Напомним, мы писали о непростой и необычной головоломке, где нужно правильно посчитать количество яиц.

Раньше мы рассказывали о красивой оптической головоломке, где нужно найти маленького воробушка на дереве.

Также мы сообщали о яркой оптической головоломке, где нужно отыскать маленькую обезьяну в зоопарке.

оптическая иллюзия
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