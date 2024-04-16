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Не задивляйтеся на суворих птахів — знайдіть котика за 6 секунд

16 квітня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Візуальна головоломка з совами — знайдіть маленького котика серед птахів за 6 секунд
Візуальна головоломка, в якій потрібно знайти котика серед сов. Фото: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Якщо у вас є бажання "прокачати" свої вміння і перевірити, чи входите ви до числа найуважніших людей у світі, можете зробити це за допомогою нової загадки. У візуальній головоломці вам потрібно знайти котика серед великої кількості сов за короткий проміжок часу.

Головоломку представили на "УНІАН".

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Оптична головоломка — знайдіть кота серед сов за шість секунд

Отже, перед собою ви бачите малюнок, на якому художник зобразив велику кількість сов різного кольору. Всі вони зосереджено дивляться у камеру, і від їхнього погляду навіть інколи можуть виникати мурахи по шкірі.

Серед них причаївся маленький котик, який змішався з цими птахами і, напевно, боїться виходити звідти, вважаючи, що вони — його захисники. Знайдіть цього маленького пухнастика, але на цю задачку вам дається лише шість секунд.

Спробуйте не відволікатися на цих птахів і сміливо приймайте виклик, щоб довести собі, що ви маєте право називати себе уважною людиною. Але спочатку сховайтеся десь подалі від інших, щоб не відволікатися на них, візьміть до рук пристрій для встановлення таймера на шість секунд і протріть очі, щоб краще бачити картинку. Що ж, бажаємо успіхів!

Визуальная головоломка на внимательность
Візуальна головоломка на уважність. Фото ілюстративне: УНІАН

Вітаємо, ви є дуже спостережливою людиною, якщо впоралися з цією загадкою менш, ніж за шість секунд. Але якщо вам так і не вдалося знайти маленьку тваринку серед сов, не засмучуйтеся і спробуйте ще. Якщо не хочете далі пробувати, можете подивитися, де ж сховався кіт.

Правильна відповідь — де котик

Поділіть візуально це зображення на чотири частини і зверніть увагу на ліву верхню. Саме там між двома совами майже однакового кольору заховався маленький котик, якого одразу неможливо помітити через схожий відтінок.

Правильный ответ на визуальную головоломку
Правильна відповідь на візуальну головоломку. Фото ілюстративне: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про цікаву оптичну головоломку, де потрібно знайти птаха біля скель. 

Раніше ми розповідали про оптичну ілюзію, в якій потрібно відшукати маленького горобця на дереві. 

Також ми повідомляли про нелегку візуальну головоломку, де потрібно знайти декілька відмінностей.

оптична ілюзія
головоломка
тест на уважність
загадки

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