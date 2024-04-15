Оптична ілюзія: знайдіть кота в горі сміття на фото за п'ять секунд

Бачите кота? Фото: SplitPics

Майстер маскування — пухнастий котик знайшов ідеальну схованку в купі відходів побутової техніки. Чи зможете ви помітити кота серед сміття за п'ять секунд?

Завдання запропонувала The Sun.

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Коти можуть залізти куди завгодно. Часто знайти їх дуже важко. Як от зараз, серед відходів, де помітити його майже неможливо.

Приготуйтеся та встановіть таймер на п'ять секунд.

Що про оптичні ілюзії говорить наука

Очі сприймають дуже мало спільного з тим, що ми бачимо, і саме мозок відіграє ключову роль у створенні образів.

Мозок постійно осмислює світ у найшвидшому темпі, попри те, що навколишнє середовище існує у форматі 3D, а зображення на нашій сітківці — у 2D.

Мозку може бути дуже важко інтерпретувати все одразу, тому він часто обирає швидкі шляхи й дає спрощену версію побаченого, щоб люди могли швидше реагувати на потенційні небезпеки.

Коли ви дивитеся на об'єкт, то бачите світло, яке відбивається від нього і потрапляє в око, перетворюючись на електричні імпульси, які мозок потім інтерпретує як зображення.

Різні кольори, світло і темрява можуть змусити однакові за розміром об'єкти виглядати по-різному або створити враження, що візерункові зображення обертаються.

Вам вдалося знайти кота?

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти кота в складних оптичних ілюзіях — тут і тут.