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Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

26 березня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: лише люди з високим IQ здатні побачити сплячого котика на дереві
Шукаємо кота. Малюнок: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Старе сухе сучкувате дерево, на якому дуже важко побачити котика, що ліг спати. Покажіть свій рівень спостережливості, знайдіть тваринку за 8 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична ілюзія "Кіт на дереві"

Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд - фото 1

У вас є лише вісім секунд, щоб знайти сплячого кота на дивовижному дереві.

Оптичні ілюзії створюють для людей, які люблять кидати виклик своєму творчому мисленню за допомогою веселих ігор та головоломок.

Знадобляться не лише гострі очі та сильний розум, але й неабияка витримка.

Адже якщо поспішатимете, то з більшою ймовірністю припуститеся помилки. Тому не забудьте перевірити кожен квадратний сантиметр зображення.

З огляду на тиск часового ліміту, доведеться проявити кмітливість, якщо хочете мати хоч якийсь шанс на успіх.

Це завдання є особливо складним, адже дрібні деталі на зображенні значно ускладнюють фокусування очей на поставленому завданні.

Якщо вам потрібна допомога, спробуйте розбити зображення на кілька частин. Потім повільно, по черзі, обшукайте кожну частину зліва направо.

Якщо ви вже знайшли кошеня, то перевірте своє рішення з правильним.

Правильна відповідь

Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд - фото 2

Раніше ми пропонували знайти котиків в цікавих оптичних головоломках — тут і тут.

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