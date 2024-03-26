Оптична ілюзія: лише люди з високим IQ здатні побачити сплячого котика на дереві

Шукаємо кота. Малюнок: Jagranjosh

Старе сухе сучкувате дерево, на якому дуже важко побачити котика, що ліг спати. Покажіть свій рівень спостережливості, знайдіть тваринку за 8 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична ілюзія "Кіт на дереві"

У вас є лише вісім секунд, щоб знайти сплячого кота на дивовижному дереві.

Оптичні ілюзії створюють для людей, які люблять кидати виклик своєму творчому мисленню за допомогою веселих ігор та головоломок.

Знадобляться не лише гострі очі та сильний розум, але й неабияка витримка.

Адже якщо поспішатимете, то з більшою ймовірністю припуститеся помилки. Тому не забудьте перевірити кожен квадратний сантиметр зображення.

З огляду на тиск часового ліміту, доведеться проявити кмітливість, якщо хочете мати хоч якийсь шанс на успіх.

Це завдання є особливо складним, адже дрібні деталі на зображенні значно ускладнюють фокусування очей на поставленому завданні.

Якщо вам потрібна допомога, спробуйте розбити зображення на кілька частин. Потім повільно, по черзі, обшукайте кожну частину зліва направо.

Якщо ви вже знайшли кошеня, то перевірте своє рішення з правильним.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти котиків в цікавих оптичних головоломках — тут і тут.