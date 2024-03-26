Оптическая иллюзия: только люди с высоким IQ способны увидеть спящего котика на дереве

Ищем кота. Рисунок: Jagranjosh

Старое сухое сучковатое дерево, на котором очень трудно увидеть спящего котика. Покажите свой уровень наблюдательности, найдите животное за 8 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая иллюзия "Кот на дереве"

У вас есть всего восемь секунд, чтобы найти спящего кота на удивительном дереве.

Оптические иллюзии создают для людей, любящих бросать вызов своему творческому мышлению с помощью веселых игр и головоломок.

Пригодятся не только острые глаза и сильный ум, но и большая выдержка.

Ведь если будете спешить, то с большей вероятностью допустите ошибку. Потому не забудьте проверить каждый квадратный сантиметр изображения.

Учитывая давление временного лимита, придется проявить смекалку, если хотите иметь хоть какой-то шанс на успех.

Эта задача особенно сложна, ведь мелкие детали на изображении значительно затрудняют фокусировку глаз на поставленной задаче.

Если вам нужна помощь, попытайтесь разбить изображение на несколько частей. Затем медленно, поочередно, обыщите каждую часть слева направо.

Если вы уже нашли котенка, то сверьте свое решение с правильным.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти котиков в интересных оптических головоломках — здесь и здесь.