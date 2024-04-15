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Только гении смогут увидеть кота на куче отходов бытовой техники

15 апреля 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: найдите кота в горе мусор на фото за пять секунд
Видите кота? Фото: SplitPics
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Мастер маскировки — пушистый котик нашел идеальный тайник в куче отходов бытовой техники. Сможете ли вы заметить кота среди мусора за пять секунд?

Задание предложила The Sun.

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Только гении смогут увидеть кота на куче отходов бытовой техники - фото 1

Коты могут залезть куда угодно. Часто найти их очень тяжело. Как сейчас, среди отходов, где заметить его почти невозможно.

Приготовьтесь и установите таймер на пять секунд.

Что об оптических иллюзиях говорит наука

  • Глаза имеют очень мало общего с тем, что мы видим, и именно мозг играет ключевую роль в создании образов и пытается защитить нас от потенциальных угроз.
  • Мозг постоянно осмысливает мир в быстром темпе, несмотря на то, что окружающая среда существует в формате 3D, а изображение на нашей сетчатке — в 2D.
  • Мозгу может быть очень трудно интерпретировать все сразу, поэтому он часто выбирает быстрые пути и дает упрощенную версию увиденного, чтобы люди могли быстрее реагировать на потенциальные угрозы.
  • Когда вы смотрите на объект, то свет, отражающийся от него, превращается в электрические импульсы, которые мозг потом интерпретирует как изображение.
  • Различные цвета, свет и тень, могут заставить одинаковые по размеру объекты выглядеть по-разному или создать впечатление, что узорные изображения вращаются.

Вам удалось найти кота?

Правильный ответ

 

Только гении смогут увидеть кота на куче отходов бытовой техники - фото 2

Раньше мы предлагали найти кота в сложных оптических иллюзиях — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест
головоломка

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