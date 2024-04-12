Оптична головоломка: найкмітливіші знайдуть відмінності на малюнку з рішучою дівчинкою

Лише найкмітливіші знайдуть відмінності на малюнку з рішучою дівчинкою
На майже однакових картинках весела дівчинка встала з лавочки та рішуче почимчикувала кудись. Поки вона не пішла, знайдіть три істотні відмінності між малюнками.
Завдання запропонував канал Dumapp.
Оптична головоломка "Дівчинка"
Знайти три відмінності важко, але ми віримо у вас.
Дітям на розв'язання головоломки дають 60 секунд, дорослим — 12 секунд. Хоча інколи діти можуть впоратися й за 10 секунд, а їхні батьки не вкладаються й у хвилину.
Користь від головоломок для дітей
- Стимулюють мозкову активність.
- Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.
- Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.
- Покращують концентрацію уваги.
- Допомагають боротися з нудьгою.
Також користь головоломки полягає в привчанні дітей до самостійності. Адже їм необхідно самим розв'язати цю задачу. А такий навик допоможе у майбутньому дорослому житті працювати над серйозними проєктами.
Ви вже знайшли три відмінності? А ваші діти?
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на відмінності — тут і тут.
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