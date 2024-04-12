Оптическая головоломка: самые сообразительные найдут отличия на рисунке с решительной девочкой

Найдите три отличия. Рисунок: dumapp

На почти одинаковых картинках веселая девочка встала со скамейки и решительно помчалась куда-то. Пока она не ушла, найдите три существенных отличия между рисунками.

Задание предложил канал Dumapp.

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Найти три отличия трудно, но мы верим в вас.

Детям на решение головоломки дают 60 секунд, взрослым — 12 секунд. Хотя иногда дети могут справиться и за 10 секунд, а их родители не укладываются и в минуту.

Польза от головоломок для детей

Стимулируют мозговую активность.

Дарят эмоциональное удовольствие и чувство выполненного долга.

Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.

Улучшают концентрацию внимания.

Помогают бороться со скукой.

Также польза головоломки заключается в приучении детей к самостоятельности. Ведь им нужно самим решить эту задачку. А такой навык поможет в будущей взрослой жизни работать над серьезными проектами.

Вы уже нашли три отличия? А ваши дети?

Правильный ответ

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на отличия — здесь и здесь.