Оптическая головоломка: самые сообразительные найдут отличия на рисунке с решительной девочкой

Лишь самые сообразительные найдут отличия на рисунке с решительной девочкой
На почти одинаковых картинках веселая девочка встала со скамейки и решительно помчалась куда-то. Пока она не ушла, найдите три существенных отличия между рисунками.
Задание предложил канал Dumapp.
Оптическая головоломка "Девочка"
Найти три отличия трудно, но мы верим в вас.
Детям на решение головоломки дают 60 секунд, взрослым — 12 секунд. Хотя иногда дети могут справиться и за 10 секунд, а их родители не укладываются и в минуту.
Польза от головоломок для детей
- Стимулируют мозговую активность.
- Дарят эмоциональное удовольствие и чувство выполненного долга.
- Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.
- Улучшают концентрацию внимания.
- Помогают бороться со скукой.
Также польза головоломки заключается в приучении детей к самостоятельности. Ведь им нужно самим решить эту задачку. А такой навык поможет в будущей взрослой жизни работать над серьезными проектами.
Вы уже нашли три отличия? А ваши дети?
Правильный ответ
Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на отличия — здесь и здесь.
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