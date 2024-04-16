Визуальная головоломка с совами — найдите маленького котика среди птиц за 6 секунд

Визуальная головоломка, в которой нужно найти котенка среди сов. Фото: УНИАН

Если у вас есть желание "прокачать" свои умения и проверить, входите ли вы в число самых внимательных людей в мире, можете сделать это с помощью новой загадки. В визуальной головоломке вам нужно найти котенка среди большого количества сов за короткий промежуток времени.

Головоломку представили на "УНИАН".

Читайте также:

Оптическая головоломка — найдите кота среди сов за шесть секунд

Итак, перед собой вы видите рисунок, на котором художник изобразил большое количество сов разного цвета. Все они сосредоточенно смотрят в камеру, и от их взгляда иногда могут возникать мурашки по коже.

Среди них притаился маленький котенок, который смешался с этими птицами и, наверное, боится выходить оттуда, считая, что они — его защитники. Найдите этого маленького пушистика, но на эту задачку вам дается всего шесть секунд.

Попытайтесь не отвлекаться на этих птиц и смело принимайте вызов, чтобы доказать себе, что вы имеете право называть себя внимательным человеком. Но сначала спрячтесь где-то подальше от других, чтобы не отвлекаться на них, возьмите в руки устройство для установки таймера на шесть секунд и протрите глаза, чтобы лучше видеть картинку. Что ж, желаем удачи!

Визуальная головоломка на внимательность. Фото иллюстративное: УНИАН

Поздравляем, вы очень наблюдательный человек, если справились с этой загадкой менее, чем за шесть секунд. Но если вам так и не удалось найти маленькое животное среди сов, не огорчайтесь и попробуйте еще. Если не хотите дальше пробовать, можете посмотреть, где спрятался кот.

Правильный ответ — где котенок

Разделите визуально это изображение на четыре части и обратите внимание на левую верхнюю. Там между двумя совами почти одинакового цвета спрятался маленький котенок, которого сразу невозможно заметить из-за похожего оттенка.

Правильный ответ на визуальную головоломку. Фото иллюстративное: УНИАН

Напомним, мы писали об интересной оптической головоломке, где нужно найти птицу возле скал.

Раньше мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно отыскать маленького воробья на дереве.

Также мы сообщали о нелегкой визуальной головоломке, где нужно найти несколько отличий.