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На все про все у вас є лише 4 секунди — знайдіть птаха біля скель

13 квітня 2024 05:55
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Літня оптична головоломка — спробуйте знайти птаха біля скель лише за 4 секунди
Оптична головоломка, де потрібно знайти птаха. Фото: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Ви думаєте, що ви — найспостережливіша людина, яка має не тільки чудовий зір, а й високий рівень уважності? Спробуйте це довести у новій оптичній головоломці, де потрібно відшукати хитрого птаха на тлі неймовірної природи.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптична головоломка — знайдіть птаха за чотири секунди

Перед собою ви бачите звичайну фотографію з неймовірно гарною природою. На знімку видно скелясті гори, море красивого кольору і узбережжя. Але якщо вам здається, що на фото тільки ці три речі, це далеко не так, адже на знімку є дещо, що вам, власне, і потрібно знайти.

Спробуйте відшукати птаха, який вирішив політати над морем. Але сильно не "розкачуйтеся", адже на все вам дається лише чотири секунд. Доведіть собі, що ви є уважною людиною, яка вміє знаходити неочевидні речі за короткий проміжок часу. 

Якщо ви вважаєте себе справжнім сміливцем, тоді приймайте цей непростий виклик. Але спочатку заховайтеся десь, де немає людей, щоб зайвий раз не відволікатися, адже часу обмаль. Тепер вам залишається лише встановити таймер на чотири секунди і повірити у свої сили. Бажаємо успіхів!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптична головоломка на уважність. Фото: Jagranjosh

Що ж, якщо ви змогли за цей досить короткий проміжок часу знайти птаха на фотографії, це означає, що ви є уважною людиною. Але якщо вам не вдалося вирішити цю головоломку, не засмучуйтеся і спробуйте ще. Якщо не хочете, можете подивитися на відповідь.

Правильна відповідь — де птах

Подивіться на праву частину фотографії, а саме на скелі. Саме там у момент фото і пролітав птах, який вам потрібно було знайти у цій загадці.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото: Jagranjosh

Нагадаємо, ми писали про оптичну ілюзію, де потрібно знайти дивного слоника. 

Раніше ми розповідали про незвичайну головоломку, де потрібно правильно порахувати яйця. 

Також ми повідомляли про неймовірно красиву головоломку, в якій потрібно відшукати маленького горобця. 

оптична ілюзія
головоломка
тест на уважність
загадки

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