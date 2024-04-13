Летняя оптическая головоломка — попробуйте найти птицу возле скал всего за 4 секунды

Оптическая головоломка, где нужно найти птицу. Фото: Jagranjosh

Вы думаете, что вы — самый наблюдательный человек, который имеет не только прекрасное зрение, но и высокий уровень внимательности? Попробуйте это доказать в новой оптической головоломке, где нужно отыскать хитрую птицу на фоне невероятной природы.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптическая головоломка — найдите птицу за четыре секунды

Перед собой вы видите обычную фотографию с невероятно красивой природой. На снимке видны скалистые горы, море прекрасного цвета и побережье. Но если вам кажется, что на фото только эти три вещи, это далеко не так, ведь на снимке есть кое-что, что вам, собственно, нужно найти.

Попробуйте отыскать птицу, решившую полетать над морем. Но сильно не "раскачивайтесь", ведь на все про все вам дается всего четыре секунды. Докажите себе, что вы являетесь внимательным человеком, умеющим находить неочевидные вещи за короткий промежуток времени.

Если вы считаете себя настоящим храбрецом, тогда принимайте этот непростой вызов. Но сначала спрячьтесь где-то, где нет людей, чтобы лишний раз не отвлекаться, ведь времени мало. Теперь вам остается только установить таймер на четыре секунды и поверить в свои силы. Желаем удачи!

Оптическая головоломка на внимательность. Фото: Jagranjosh

Что ж, если вы смогли за этот довольно короткий промежуток времени найти птицу на фотографии, это означает, что вы являетесь внимательным человеком. Но если вам не удалось решить эту головоломку, не огорчайтесь и попробуйте еще раз. Если не хотите, можете посмотреть ответ.

Правильный ответ — где птица

Посмотрите на правую часть фотографии, а именно на скалы. Именно там в момент фото и пролетала птица, которую вам нужно было найти в этой загадке.

Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото: Jagranjosh

Напомним, мы писали об оптической иллюзии, где нужно найти странного слоника.

Раньше мы рассказывали о необычной головоломке, где нужно правильно посчитать яйца.

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