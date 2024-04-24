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Головоломка для тих, хто дружить з інтелектом — знайдіть зозулю за 10 секунд

24 квітня 2024 07:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Загадка для найкмітливіших — за 10 секунд спробуйте знайти зозулю на галявині
Оптична головоломка, де потрібно знайти зозулю. Фото: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Якщо ви з тих, хто любить розглядати різні складні і різнокольорові малюнки, то можете з користю провести свій час і спробувати власні сили у нові оптичній головоломці. Можете перевірити свою уважність у загадці, де потрібно знайти зозулю на знімку за певний проміжок часу.

Головоломку представили на "УНІАН".

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Оптична головоломка — знайдіть зозулю за десять секунд

Якщо ви уважно подивитеся на фотографію, то побачите, що на ній є галявина із заповідника "Кам’яні могили". На знімку можна помітити звичайну красиву галявину, вкриту неймовірними квітами синього кольору, і гори на задньому фоні.

Головною задачею цієї головоломки є те, що вам потрібно відшукати на цьому фото зозулю, яка ховається від людських очей. Якщо ви думаєте, що це дуже легко, то ви помиляєтеся, адже на вирішення цієї загадки вам дається лише десять секунд.

Використайте всі свої вміння, щоб перевірити рівень своїх інтелектуальних здібностей. Але перш, ніж починати вирішувати цю головоломку, ретельно до цього підготуйтеся. Зокрема, усамітніться десь, приберіть все зайве, протріть очі і не забудьте встановити таймер на десять секунд. Бажаємо успіхів!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптична головоломка на уважність. Фото: УНІАН

Отже, вам дійсно пощастило, якщо серед цих квітів ви знайшли зозулю. Проте, якщо вам це не вдалося зробити, радимо спробувати ще або подивіться, де ж заховалася зозуля.

Правильна відповідь — де зозуля

Уважно подивіться на праву частину знімку між горами і синіми квітами. Там ви і побачите зозулю, яку одразу дуже важко знайти через те, що вона хитро злилася з рослинами і, ймовірно, навіть не збирається визирати, щоб її знайшли.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про цікаву оптичну загадку, де потрібно знайти декілька відмінностей. 

Раніше ми розповідали про нелегку загадку, в якій потрібно відшукати непарні предмети. 

Також ми повідомляли про надважку оптичну головоломку, де потрібно знайти унікальну гілку бананів.

оптична ілюзія
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тест на уважність
загадки

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