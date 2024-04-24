Загадка для самых сообразительных — за 10 секунд попробуйте найти кукушку на лужайке

Оптическая головоломка, где нужно найти кукушку. Фото: УНИАН

Если вы из тех, кто любит рассматривать разные сложные и разноцветные рисунки, то можете с пользой провести свое время и попробовать собственные силы в новой оптической головоломке. Можете проверить свою внимательность в загадке, где нужно найти кукушку на снимке за определенный промежуток времени.

Головоломку представили на "УНИАН".

Читайте также:

Оптическая головоломка — найдите кукушку за десять секунд

Если вы внимательно посмотрите на фотографию, то увидете, что на ней есть лужайка из заповедника "Каменные могилы". На снимке можно заметить обычную красивую лужайку, покрытую невероятными цветами синего цвета, и горы на заднем фоне.

Главной задачей этой головоломки является то, что вам нужно отыскать на этом фото кукушку, скрывающуюся от человеческих глаз. Если вы думаете, что это очень легко, то вы ошибаетесь, ведь на решение этой загадки вам дается всего десять секунд.

Используйте все свои навыки, чтобы проверить уровень своих интеллектуальных способностей. Но прежде, чем начинать решать эту головоломку, тщательно к этому подготовьтесь. В частности, уединитесь где-нибудь, уберите все лишнее, протрите глаза и не забудьте установить таймер на десять секунд. Желаем удачи!

Оптическая головоломка на внимательность. Фото: УНИАН

Итак, вам действительно повезло, если среди этих цветов вы нашли кукушку. Однако, если вам это не удалось сделать, советуем попробовать еще или посмотрите, где же спряталась кукушка.

Правильный ответ — где кукушка

Внимательно взгляните на правую часть снимка между горами и синими цветами. Там вы и увидите кукушку, которую сразу очень трудно найти из-за того, что она хитро слилась с растениями и, вероятно, даже не собирается выглядывать, чтобы ее нашли.

Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото: УНІАН

Напомним, мы писали об интересной оптической загадке, где нужно найти несколько отличий.

Раньше мы рассказывали о нелегкой загадке, в которой нужно отыскать нечетные предметы.

Также мы сообщали о сверхтяжелой оптической головоломке, где нужно найти уникальную ветвь бананов.