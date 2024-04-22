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Головоломка на увагу та швидкість мислення — знайдіть за 5 секунд непарний предмет

22 квітня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише швидкість мислення допоможе знайти непарний предмет
Знайдіть предмет без пари. Малюнок: You Tube/Bright Side
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Гном квітка, статуетка, перший том "Пригод Шерлока Холмса" тощо. Здається, що серед цих книг та прикрас на поличці є непарні предмети — знайдіть їх.

Завдання запропонувала The Sun.

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Головоломка на увагу та швидкість мислення — знайдіть за 5 секунд непарний предмет - фото 1

Пари від пишних зелених рослин до яскравих гномів у капелюхах прикрашають цю полицю. Однак є предмети, які не мають пари на цьому зображенні.

Встановіть собі таймер на 5 секунд та розпочинайте сканування малюнка.

Почніть з пошуку явних пар, наприклад, двох гномів. Деякі предмети знаходяться на різних рівнях полички, тому знадобиться треноване око, щоб швидко парувати їх.

Якщо це надто складно, шукайте спочатку пари серед однорідних предметів — книг, рослин, статуеток.

Час вже давно вийшов. Ви знайшли непарний предмет?

Правильна відповідь


Головоломка на увагу та швидкість мислення — знайдіть за 5 секунд непарний предмет - фото 2

Якщо це було занадто легко для вас, спробуйте інші складніші головоломки.

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