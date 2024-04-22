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Головоломка на внимание и скорость мышления — найдите за 5 секунд непарный предмет

22 апреля 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только быстрота мышления поможет найти непарный предмет
Найдите предмет без пары. Рисунок: You Tube/Bright Side
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Гном цветок, статуэтка, первый том "Приключений Шерлока Холмса". Кажется, среди этих книг и украшений на полочке есть непарные предметы — найдите их.

Задание предложила The Sun.

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Головоломка на внимание и скорость мышления - найдите за 5 секунд нечетный предмет - фото 1

Пары от пышных зеленых растений до ярких гномов в шляпах украшают эту полку. Однако есть предметы, не имеющие пары на этом изображении.

Установите таймер на 5 секунд и начинайте сканирование рисунка.

Начните с поиска явных пар, например двух гномов. Некоторые предметы находятся на разных уровнях полочки, поэтому понадобится тренированный глаз, чтобы быстро найти им пару.

Если это слишком сложно, ищите сначала пары среди однородных предметов — книг, растений, статуэток.

Время уже давно вышло. Вы нашли непарный предмет?

Правильный ответ


Головоломка на внимание и скорость мышления - найдите за 5 секунд нечетный предмет - фото 2

Если это было слишком легко для вас, попробуйте другие головоломки более сложные.

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.

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