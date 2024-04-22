Оптическая головоломка: только быстрота мышления поможет найти непарный предмет

Найдите предмет без пары. Рисунок: You Tube/Bright Side

Гном цветок, статуэтка, первый том "Приключений Шерлока Холмса". Кажется, среди этих книг и украшений на полочке есть непарные предметы — найдите их.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Пары"





Пары от пышных зеленых растений до ярких гномов в шляпах украшают эту полку. Однако есть предметы, не имеющие пары на этом изображении.

Установите таймер на 5 секунд и начинайте сканирование рисунка.

Начните с поиска явных пар, например двух гномов. Некоторые предметы находятся на разных уровнях полочки, поэтому понадобится тренированный глаз, чтобы быстро найти им пару.

Если это слишком сложно, ищите сначала пары среди однородных предметов — книг, растений, статуэток.

Время уже давно вышло. Вы нашли непарный предмет?

Правильный ответ





Если это было слишком легко для вас, попробуйте другие головоломки более сложные.

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