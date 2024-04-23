Оптична головоломка: лише уважні діти та дорослі знайдуть три відмінності

Дівчинка з м'ячиком та качечка в озері — знайдіть відмінності за 12 секунд
На майже однакових картинках дівчинка грається з м'ячем та показує його качечці, котра плаває в озері. Знайдіть три істотні відмінності між малюнками.
Завдання запропонував канал Dumapp.
Оптична головоломка "Дівчинка з м'ячем"
Попри похмуру погоду, дівчинці весело. Розважтеся й ви, знайшовши три відмінності між малюнками.
Дітям на розв'язання головоломки дають одну хвилину, дорослим — 12 секунд.
Готові? Вмикайте таймер на телефоні.
Користь від головоломок для дітей
- Стимулюють мозкову активність.
- Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.
- Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.
- Покращують концентрацію уваги.
- Допомагають боротися з нудьгою.
Також користь головоломки полягає в привчанні дітей до самостійності. Такий навик допоможе у майбутньому дорослому житті працювати над серйозними проєктами.
Ви вже знайшли три відмінності? Порівняйте свою відповідь з правильною.
Правильна відповідь
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