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Дівчинка з м'ячиком та качечка в озері — знайдіть відмінності за 12 секунд

23 квітня 2024 07:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише уважні діти та дорослі знайдуть три відмінності
Тут є три відмінності. Малюнок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На майже однакових картинках дівчинка грається з м'ячем та показує його качечці, котра плаває в озері. Знайдіть три істотні відмінності між малюнками.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Дівчинка з м'ячиком та качечка в озері — знайдіть відмінності за 12 секунд - фото 1

Попри похмуру погоду, дівчинці весело. Розважтеся й ви, знайшовши три відмінності між малюнками.

Дітям на розв'язання головоломки дають одну хвилину, дорослим — 12 секунд.

Готові? Вмикайте таймер на телефоні.

Користь від головоломок для дітей

  • Стимулюють мозкову активність.
  • Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.
  • Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.
  • Покращують концентрацію уваги.
  • Допомагають боротися з нудьгою.

Також користь головоломки полягає в привчанні дітей до самостійності. Такий навик допоможе у майбутньому дорослому житті працювати над серйозними проєктами.

Ви вже знайшли три відмінності? Порівняйте свою відповідь з правильною.

Правильна відповідь

Дівчинка з м'ячиком та качечка в озері — знайдіть відмінності за 12 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.

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зір
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