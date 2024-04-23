Оптична головоломка: лише уважні діти та дорослі знайдуть три відмінності

Тут є три відмінності. Малюнок: dumapp

На майже однакових картинках дівчинка грається з м'ячем та показує його качечці, котра плаває в озері. Знайдіть три істотні відмінності між малюнками.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Попри похмуру погоду, дівчинці весело. Розважтеся й ви, знайшовши три відмінності між малюнками.

Дітям на розв'язання головоломки дають одну хвилину, дорослим — 12 секунд.

Готові? Вмикайте таймер на телефоні.

Користь від головоломок для дітей

Стимулюють мозкову активність.

Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.

Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.

Покращують концентрацію уваги.

Допомагають боротися з нудьгою.

Також користь головоломки полягає в привчанні дітей до самостійності. Такий навик допоможе у майбутньому дорослому житті працювати над серйозними проєктами.

Ви вже знайшли три відмінності? Порівняйте свою відповідь з правильною.

Правильна відповідь

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