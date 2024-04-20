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Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

20 квітня 2024 07:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Візуальна загадка для сміливців — знайдіть 3 відмінності за 10 секунд
Візуальна загадка, де потрібно знайти три відмінності. Фото ілюстративне: YouTube
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Головоломки по типу "знайди відмінності" — це дуже хороший спосіб потренувати свої інтелектуальні здібності і розвинути свій зір. Спробуйте вирішити нову загадку, в якій потрібно знайти декілька відмінностей, щоб дізнатися, чи спостережлива ви людина.

Головоломку представили на Daily Express.

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Оптична головоломка — знайдіть три відмінності за десять секунд

Перед вами яскрава картинка, на якій зображений милий рудо-білий котик зі смужками на спині, хвості та голові. Ця тваринка вирішила нашкодити, поки не бачать господарі, і перекинути склянку з водою. Але у цій головоломці картинка розділена на дві частини, які, здається, ніби зовсім ідентичні.

Проте між ними є певна різниця, яку, вам, власне, і потрібно знайти у цій загадці. Спробуйте знайти три відмінності між цими двома зображеннями, але на це завдання вам дається лише десять секунд. Тож, не втрачайте час і починайте вирішувати цю загадку.

Але постривайте, ми дамо вам декілька порад, як краще підготуватися до цього нелегкого виклику. По-перше, підіть до місця, де немає людей, щоб вони вас не відволікали, а по-друге, візьміть якийсь таймер і встановіть його на десять секунд. Можете, до речі, протерти очі, щоб краще бачити. Що ж, бажаємо вам успіхів!

Визуальная головоломка "Найди отличия"
Візуальна головоломка "Знайди відмінності". Фото ілюстративне: YouTube

Тож, ви є справді уважною людиною, якщо змогли одразу ж знайти всі три відмінності. Проте, якщо ви побачили, що на таймері вже немає часу, а у вас лише одна, дві або геть немає відмінностей, не засмучуйтеся і спробуйте ще. Якщо немає бажання, можете поглянути, про які відмінності йдеться.

Правильна відповідь — які три відмінності

Спочатку уважно подивіться на смужку на голові котика, адже вона на другій картинці зовсім відсутня. Також зверніть увагу на хвостик пухнастика і на склянку з водою.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: YouTube

Нагадаємо, ми писали про непросту оптичну головоломку, де потрібно знайти три відмінності. 

Раніше ми розповідали про нестандартну візуальну головоломку, в якій потрібно правильно порахувати яйця. 

Також ми повідомляли про святкову головоломку, де потрібно знайти унікальну писанку.

оптична ілюзія
головоломка
тест на уважність
загадки

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