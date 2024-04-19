Оптична головоломка: знайдуть три відмінності на малюнку з милою корівкою за 12 секунд

Лише кмітливі знайдуть три відмінності на малюнку з милою веселою корівкою
На двох майже однакових картинках зображено веселу корівку поруч з яблунею. Але між малюнками є три невеличкі відмінності, які потрібно шукати на тварині, дереві, галявині й взагалі скрізь.
Завдання запропонував канал Dumapp.
Оптична головоломка "Корівка"
Спробуйте знайти три відмінності, хоча це й може бути нелегко з огляду на величезну кількість дрібних деталей на малюнках. Листя, камінці, яблука, чорні плями на корівці — різниця може ховатися будь-де.
Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд. Хоча діти можуть розв'язати головоломку й швидше за своїх батьків.
Користь від головоломок з відмінностями
Це не лише веселий та корисний спосіб провести час, а й можливість розвитку як для дитини, так і для її батьків.
З кожною головоломкою тренуються та виробляються корисні якості:
- кмітливість;
- уважність;
- потяг до пізнання миру;
- логіку;
- розумові здібності.
Вже знайшли три відмінності?
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.
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