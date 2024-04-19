Оптична головоломка: знайдуть три відмінності на малюнку з милою корівкою за 12 секунд

Бачите три відмінності? Малюнок: dumapp

На двох майже однакових картинках зображено веселу корівку поруч з яблунею. Але між малюнками є три невеличкі відмінності, які потрібно шукати на тварині, дереві, галявині й взагалі скрізь.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Спробуйте знайти три відмінності, хоча це й може бути нелегко з огляду на величезну кількість дрібних деталей на малюнках. Листя, камінці, яблука, чорні плями на корівці — різниця може ховатися будь-де.

Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд. Хоча діти можуть розв'язати головоломку й швидше за своїх батьків.

Користь від головоломок з відмінностями

Це не лише веселий та корисний спосіб провести час, а й можливість розвитку як для дитини, так і для її батьків.

З кожною головоломкою тренуються та виробляються корисні якості:

кмітливість;

уважність;

потяг до пізнання миру;

логіку;

розумові здібності.

Вже знайшли три відмінності?

Правильна відповідь

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