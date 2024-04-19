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Лише кмітливі знайдуть три відмінності на малюнку з милою веселою корівкою

19 квітня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: знайдуть три відмінності на малюнку з милою корівкою за 12 секунд
Бачите три відмінності? Малюнок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На двох майже однакових картинках зображено веселу корівку поруч з яблунею. Але між малюнками є три невеличкі відмінності, які потрібно шукати на тварині, дереві, галявині й взагалі скрізь.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Лише кмітливі знайдуть три відмінності на малюнку з милою веселою корівкою - фото 1

Спробуйте знайти три відмінності, хоча це й може бути нелегко з огляду на величезну кількість дрібних деталей на малюнках. Листя, камінці, яблука, чорні плями на корівці — різниця може ховатися будь-де.

Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд. Хоча діти можуть розв'язати головоломку й швидше за своїх батьків.

Користь від головоломок з відмінностями

Це не лише веселий та корисний спосіб провести час, а й можливість розвитку як для дитини, так і для її батьків.

З кожною головоломкою тренуються та виробляються корисні якості:

  • кмітливість;
  • уважність;
  • потяг до пізнання миру;
  • логіку;
  • розумові здібності.

Вже знайшли три відмінності?

Правильна відповідь

Лише кмітливі знайдуть три відмінності на малюнку з милою веселою корівкою - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

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