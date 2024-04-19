Оптическая головоломка: найдут три отличия на рисунке с милой коровкой за 12 секунд

Лишь сообразительные найдут три отличия на рисунке с милой веселой коровкой
На двух почти одинаковых картинках изображена веселая коровка рядом с яблоней. Но между рисунками есть три небольших отличия, которые нужно искать на животном, дереве, лужайке и вообще везде.
Задание предложил канал Dumapp.
Оптическая головоломка "Коровка"
Попытайтесь найти три отличия, хотя это и может быть нелегко, учитывая огромное количество мелких деталей на рисунках. Листья, камешки, яблоки, черные пятна на коровке — разница может прятаться где угодно.
Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд. Хотя дети могут решить головоломку и быстрее своих родителей.
Польза от головоломок с отличиями
Это не только веселый и полезный способ провести время, но и возможность развития как для ребенка, так и его родителей.
С каждой головоломкой тренируются и вырабатываются полезные качества:
- сообразительность;
- внимательность;
- тяга к познанию мира;
- логика;
- умственные способности.
Уже нашли три отличия?
Правильный ответ
Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки для сравнения — здесь и здесь.
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