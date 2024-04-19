Оптическая головоломка: найдут три отличия на рисунке с милой коровкой за 12 секунд

Видите три отличия? Рисунок: dumapp

На двух почти одинаковых картинках изображена веселая коровка рядом с яблоней. Но между рисунками есть три небольших отличия, которые нужно искать на животном, дереве, лужайке и вообще везде.

Задание предложил канал Dumapp.

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Попытайтесь найти три отличия, хотя это и может быть нелегко, учитывая огромное количество мелких деталей на рисунках. Листья, камешки, яблоки, черные пятна на коровке — разница может прятаться где угодно.

Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд. Хотя дети могут решить головоломку и быстрее своих родителей.

Польза от головоломок с отличиями

Это не только веселый и полезный способ провести время, но и возможность развития как для ребенка, так и его родителей.

С каждой головоломкой тренируются и вырабатываются полезные качества:

сообразительность;

внимательность;

тяга к познанию мира;

логика;

умственные способности.

Уже нашли три отличия?

Правильный ответ

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