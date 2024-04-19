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Лишь сообразительные найдут три отличия на рисунке с милой веселой коровкой

19 апреля 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: найдут три отличия на рисунке с милой коровкой за 12 секунд
Видите три отличия? Рисунок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На двух почти одинаковых картинках изображена веселая коровка рядом с яблоней. Но между рисунками есть три небольших отличия, которые нужно искать на животном, дереве, лужайке и вообще везде.

Задание предложил канал Dumapp.

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Лишь сообразительные найдут три отличия на рисунке с милой веселой коровкой - фото 1

Попытайтесь найти три отличия, хотя это и может быть нелегко, учитывая огромное количество мелких деталей на рисунках. Листья, камешки, яблоки, черные пятна на коровке — разница может прятаться где угодно.

Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд. Хотя дети могут решить головоломку и быстрее своих родителей.

Польза от головоломок с отличиями

Это не только веселый и полезный способ провести время, но и возможность развития как для ребенка, так и его родителей.

С каждой головоломкой тренируются и вырабатываются полезные качества:

  • сообразительность;
  • внимательность;
  • тяга к познанию мира;
  • логика;
  • умственные способности.

Уже нашли три отличия?

Правильный ответ

Лишь сообразительные найдут три отличия на рисунке с милой веселой коровкой - фото 2

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки для сравнения — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест
головоломка

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