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Девочка с мячиком и уточка в озере — найдите отличия за 12 секунд

23 апреля 2024 07:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только внимательные дети и взрослые найдут три отличия
Здесь есть три отличия. Рисунок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На почти одинаковых картинках девочка играет с мячом и показывает его утке, плавающей в озере. Найдите три существенных отличия между рисунками.

Задание предложил канал Dumapp.

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Девочка с мячиком и уточка в озере - найдите отличия за 12 секунд - фото 1

Несмотря на пасмурную погоду, девочке весело. Развлекитесь и вы, найдя три отличия между рисунками.

Детям на решение головоломки дают одну минуту, взрослым — 12 секунд.

Готовы? Включайте таймер телефона.

Польза от головоломок для детей

  • Стимулируют мозговую активность.
  • Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.
  • Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.
  • Улучшают концентрацию внимания.
  • Помогают бороться со скукой.

Также польза головоломки заключается в приучении детей к самостоятельности. Такой навык поможет в будущей взрослой жизни работать над серьезными проектами.

Вы уже нашли три отличия? Сравните свой ответ с правильным.

Правильный ответ

Девочка с мячиком и уточка в озере - найдите отличия за 12 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки для сравнения — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
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