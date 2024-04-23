Оптическая головоломка: только внимательные дети и взрослые найдут три отличия

Девочка с мячиком и уточка в озере — найдите отличия за 12 секунд
На почти одинаковых картинках девочка играет с мячом и показывает его утке, плавающей в озере. Найдите три существенных отличия между рисунками.
Задание предложил канал Dumapp.
Оптическая головоломка "Девочка с мячом"
Несмотря на пасмурную погоду, девочке весело. Развлекитесь и вы, найдя три отличия между рисунками.
Детям на решение головоломки дают одну минуту, взрослым — 12 секунд.
Готовы? Включайте таймер телефона.
Польза от головоломок для детей
- Стимулируют мозговую активность.
- Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.
- Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.
- Улучшают концентрацию внимания.
- Помогают бороться со скукой.
Также польза головоломки заключается в приучении детей к самостоятельности. Такой навык поможет в будущей взрослой жизни работать над серьезными проектами.
Вы уже нашли три отличия? Сравните свой ответ с правильным.
Правильный ответ
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