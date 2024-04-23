Оптическая головоломка: только внимательные дети и взрослые найдут три отличия

Здесь есть три отличия. Рисунок: dumapp

На почти одинаковых картинках девочка играет с мячом и показывает его утке, плавающей в озере. Найдите три существенных отличия между рисунками.

Задание предложил канал Dumapp.

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Несмотря на пасмурную погоду, девочке весело. Развлекитесь и вы, найдя три отличия между рисунками.

Детям на решение головоломки дают одну минуту, взрослым — 12 секунд.

Готовы? Включайте таймер телефона.

Польза от головоломок для детей

Стимулируют мозговую активность.

Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.

Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.

Улучшают концентрацию внимания.

Помогают бороться со скукой.

Также польза головоломки заключается в приучении детей к самостоятельности. Такой навык поможет в будущей взрослой жизни работать над серьезными проектами.

Вы уже нашли три отличия? Сравните свой ответ с правильным.

Правильный ответ

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