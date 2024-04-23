Надважка загадка, з якою впорається лише справжній розумник — знайдіть цифру 8 серед літер за 7 секунд

Візуальна головоломка, де потрібно знайти цифру "8". Фото ілюстративне: УНІАН

Візуальні головоломки різного характеру допомагають не тільки весело і повчально провести час, а й розвинути рівень свого IQ і покращити гостроту зору. Якщо ви все це хочете зробити, пропонуємо вам вирішити одну оптичну загадку з цифрами і літерами.

Головоломку представили на "УНІАН".

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Оптична головоломка — знайдіть цифру "вісім" серед літер за сім секунд

Перед вами малюнок, на якому зображена велика кількість різних літер з українського алфавіту. Всі вони розкидані по картинці, мають різний напрямок і кут нахилу. Серед них причаїлася цифра "вісім", яку вам і потрібно відшукати у цій загадці.

Задачу ускладнює той факт, що знайти цю цифру вам потрібно лише за сім секунд. Спробуйте застосувати всі свої вміння, інтелект і гострий зір, щоб відшукати цю цифру серед хаотично розкиданих літер. Сміливо приймайте цей виклик, щоб довести собі, що ви є уважною людиною.

Проте, перш, ніж розпочинати розв’язувати цю загадку, ретельно підготуйтеся до неї. Перш за все, підіть до тихого місця і приберіть навколо все те, що може вас відволікати. Потім візьміть до рук пристрій, щоб встановити таймер на сім секунд. Отже, тепер ви готові, тому залишається лише побажати вам успіхів!

Візуальна загадка на уважність. Фото ілюстративне: УНІАН

Що ж… Ви дійсно є уважною людиною, якщо вам вдалося відшукати хитру цифру серед літер. Однак, якщо ви це не змогли зробити, радимо вам спробувати ще або ж подивитися, де ж заховалася ця цифра.

Правильна відповідь — де цифра "вісім"

Поділіть цю картинку на чотири частини і зверніть увагу на верхній правий кут. Саме там між літерами "Ц" і "Г" і причаїлася хитра вісімка, яка нахилена в правий бік.

Правильна відповідь на візуальну загадку. Фото ілюстративне: УНІАН

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