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Хитрая "восьмерка" слилась с буквами — загадка для настоящих талантов

23 апреля 2024 08:23
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Сверхтяжелая загадка, с которой справится только настоящий умник — найдите цифру 8 среди букв за 7 секунд
Визуальная головоломка, где нужно найти цифру "8". Фото иллюстративное: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Визуальные головоломки разного характера помогают не только весело и поучительно провести время, но и развить уровень своего IQ и улучшить остроту зрения. Если вы все это хотите сделать, предлагаем решить одну оптическую загадку с цифрами и буквами.

Головоломку представили на "УНИАН".

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Оптическая головоломка — найдите цифру "восемь" среди букв за семь секунд

Перед вами рисунок, на котором изображено большое количество разных букв из украинского алфавита. Все они разбросаны по картинке, имеют разное направление и угол наклона. Среди них притаилась цифра "восемь", которую вам и нужно отыскать в этой загадке.

Задачу усложняет тот факт, что найти эту цифру вам нужно всего за семь секунд. Попытайтесь применить все свои умения, интеллект и острое зрение, чтобы отыскать эту цифру среди хаотически разбросанных букв. Смело принимайте этот вызов, чтобы доказать себе, что вы являетесь внимательным человеком.

Однако, прежде, чем приступать к решению этой загадки, тщательно подготовьтесь к ней. Прежде всего, пойдите в тихое место и уберите вокруг все то, что может вас отвлекать. Затем возьмите устройство, чтобы установить таймер на семь секунд. Итак, теперь вы готовы, поэтому остается только пожелать вам удачи!

Визуальная загадка на внимательность
Визуальная загадка на внимательность. Фото иллюстративное: УНИАН

Что ж… Вы действительно внимательный человек, если вам удалось отыскать хитрую цифру среди букв. Однако, если вы это не смогли сделать, советуем вам попробовать еще или посмотреть, где же спряталась эта цифра.

Правильный ответ — где цифра "восемь"

Разделите эту картинку на четыре части и обратите внимание на верхний правый угол. Именно там между буквами "Ц" и "Г" и притаилась хитрая восьмерка, наклоненная в правую сторону.

Правильный ответ на визуальную загадку
Правильный ответ на визуальную загадку. Фото иллюстративное: УНИАН

Напомним, мы писали о визуальной головоломке, где нужно найти несколько отличий.

Раньше мы рассказывали о непростой загадке, в которой нужно найти кактус на рисунке.

Также мы сообщали о сверхтяжелой головоломке, где нужно найти шоколадных кроликов среди настоящих.

оптическая иллюзия
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загадки

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